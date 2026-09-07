Alkaraz prestigao Đokovića: Španac ispisao istoriju na US Openu

Španac Karlos Alkaraz dominantno se plasirao u četvrtfinale US Opena i pred njim padaju istorijske brojke.

Izvor: Bernie Haley / Zuma Press / Profimedia/MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz nastavlja da briljira na US Openu gdje ove sezone brani titulu. U osmini finala je rutinski nadigrao Tomija Pola sa 6:4, 6:3, 6:4, što je pobjeda koja mu je donijela istorijske brojke.

Alkaraz sada ima procenat pobjeda od 90,3%, na US Openu, što ga stavlja na čelo vječne liste u toj statističkoj kategoriji. Pit Sampras je drugi sa procentom pobjeda od 88,8% na US Openu, a slijede ga Rodžer Federer sa 86,4% i Novak Đoković sa 85,6%.

Iako su mnogi strahovali kako će Alkaraz izgledati na terenu poslije četvoromjesečne pauze, ovaj duel je svakako otklonio sve dileme. Očigledno je da nema govora o bilo kakvom riziku i da je treći teniser svijeta glavni favorit za osvajanje posljednjeg grend slema u sezoni.

Šta je rekao Alkaraz?

Španac nije želio da krije da se osjeća sjajno i da je zadovoljan kako je njegovo tijelo reagovalo na velike napore.

"Igrao sam svoju igru. Pokušao sam da u današnjem meču primijenim svoj stil. Tomi je tako talentovan igrač, a njegovi udarci su opasni i teško ih je kontrolisati, pa sam samo pokušao da budem spreman za borbu, spreman da trčim ako je to važno. Trudio sam se da sve vrijeme budem agresivan i da mu ne dozvolim da se ustali u igri. Vršio sam veliki pritisak prilikom riterna. To mi je mnogo pomoglo da igram opušteno i mirno, kao i da razmišljam bistro. Zaista sam zadovoljan današnjim izdanjem", rekao je Alkaraz.

Za kraj je dao jako optimističnu poruku, kada je upitan da li se vratio u staru formu, nije oklijevao...

"Mislim da jesam. Svaki put kada dođem ovdje igram dobro i jednostavno pokušavam da uživam u tome. Nije važno što sam odsustvovao četiri i po mjeseca - svaki put kada dođem ovdje, pružam svoj maksimum."