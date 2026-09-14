Aleksić upozorio Zvezdu: "Batler je najslabija karika, Kramer je bolji od Kalinića"

Bivši košarkaš, a sad stručni konsultant Milutin Aleksić analizirao je tim Crvene zvezde. Iako je ekipe Ibona Navara imala tek nekoliko pripremnih utakmica, mali uzorak je dovoljan za prve zaključke o timu sa Malog Kalemegdana

Izvor: MN Press/Screenshot/YouTube/@televizijauna

Crvena zvezda je uvela brojne promjene tokom ljeta, kako u igračkom kadru, tako i pored aut linije. Crveno-bijeli su već u pripremnim mečevima navijačima priredili "infarkt" utakmice, pa iako smo ekipu na terenu videli svega tri puta, mali uzorak je dovoljan za prve zaključke, još prije početka sezone. Stručni konsultant Milutin Aleksić je analizirao tim i tom prilikom zaključio da bi doskorašnja uzdanica tima - Džared Batler - mogla da bude veliki problem.

"Batlerova defanziva, kao što je Kremen prijatno iznenađenje, a Batlerov problem je hroničan. Batlerov problem je ustanovljen još prošle sezone, mora da poradi na defanzivi. Prepoznat je kao najslabija karika, čini mi se kod Navara, ali kod bilo kog drugog trenera će morati da pojača rad na odbrani. Nema kapacitet da bude elitni defanzivac, ali može da bude bolji", započeo je Aleksić u emisiji "SPORTUNA" na UNA televiziji.

Problem koji bi tim Navara mogao da ima u narednim mečevima je ujedno i prilika rivalima u velikim mečevima, evo i kako: "Važni napadi i zadnji napadi se igraju na čovjeka kojeg čuva Batler, to će sigurno i Navaro primijetiti. Ukoliko sam Batler to ne uradi nešto po tom pitanju, mislim da će mu mnogo onemogućiti da pokaže raskošan talenat u napadu, koji nije upitan", bio je jasan Aleksić.

Saša Obradović i Ibon Navaro imaju istu taktiku?

Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Crvena zvezda je poražena od Olimpijakosa (87:77), a onda i od Arisa (98:74). Ipak, u pitanju su pripremni mečevi kojima ne bi trebalo pridavati veliki značaj.

"U startu ću morati da ostanem dosljedan mišljenju da su prijateljske emisije rezervisane za oprez i eksperiment kod svih trenera, kao igrač sam prolazio kroz tu fazu, a imam i iskustvo dosadašnjeg analiziranja. Tu se ne dijeli minutaža, ne stavlja se akcenat na sam rezultat, zato neću pričati o rezultatu, nego o tome, čini mi se, gdje je već Zvezda dala malo materijala da se malo polemiše. To je brža košarka. Nema govora da se radi o treneru koji insistira na brzoj tranziciji."

Samim tim postavlja se pitanje - da li je i Saša Obradović imao sličnu taktiku. Igra u tranziciji bio je zaštitni znak Zvezde u dijelovima sezone u kojima je neprestano nizala pobjede.

"Ne znamo šta treneri govore, ali vidimo šta igrači pokazuju. Kod Navara djeluje, recimo protiv Olimpijakosa, poslije primljenog koša igrači tako insistiraju na prvom pasu, da se ne vidi razlika da li je primljen koš ili odbranjen. Jako mi se dopala ta inicijativa plejmejkera da se uđe u tu minijaturu, nije bilo toliko puta ponovljeno u prošloj sezoni, ali to je prijateljska utakmica."

"Nadam se da ovo neće krasiti samo prijateljske mečeve"

Aleksić je istakao i jednu od stavki koje su ga oduševile u radu španskog trenera: "Jedna lijepa stvar, čini mi se da nije osobina koja će ga krasiti samo u prijateljskim mečevima - on već u šestom minutu ima 10 izmijenjenih igrača. Insistira na jakom ritmu, zna da jak ritam ne može da prati jedan igrač sa velikom minutažom i tu ne robuje velikim imenima, nego ih rotira."

"Sve ovo izlaganje Crvene zvezde može da padne u vodu, kad se igra na rezultat. Igrali su protiv najboljeg grčkog tima, koji je doveo dva najbolja mlada igrača u ovom trenutku - Montero, koji je obilježio Evroligu, doveden je i Ndijae, koji je pretalentovan, koji tek treba da pokaže šta sve ume. Njih dvojica pored svih tih igrača... a onda Zvezda igra ravnopravnu utakmicu, čak je i vodila veći dio. Možda zbog nepažnje pred kraj meča je ispustila pobjedu, koja nije važna u ovom trenutku.

Sad je važno da su svi zdravi i dobro, ono što je važno jeste da izgledaju da su fizički spremni - izgledaju zdravo, utegnuto. Moneke je kuburio sa povredama, a sad izgleda fantastično, bez odigrane utakmice. Ipak se osjeća da je dobar dio igrača od prošle godine, poznaju se, to će biti blaga prednost Crvene zvezde."

Problemi na skoku

Ono što je pokrenulo lavinu komentara bila je igra Zvezde na skoku. Protiv Olimpije Milano Zvezda je bila bolja 31:26, dok je protiv Olimpijakosa nadigrana 38:29. Možda se u momentima skoka više očekivalo od Patrika Boldvina, ali će Delije morati još da sačekaju na njegovu adaptaciju evropskoj košarci.

"Kod njega se osjeća tranzit iz američke u evropsku košarku. Očekivano. Ima fenomenalno tijelo, koje može da se iskoristi. Ima strast, energiju, svašta nešto dobro. Nikad ne mogu da očekujem od igrača koji dođe u Evropu da se tako brzo snađe, sad je izazov na Zvezdinom menadžerskom timu da mu pomogne da što pre uđe u taj ritam. Djeluje da još ne prepoznaje stvari u evropskoj košarci."

Primat ipak ima iskusni Džonatan Motli, kao jedno od najzvučnijih pojačanja crveno-bijelih. "Ono što je meni u skoku važno, to je Motli, on je neko ko je unio agresivnost na 'pik end rolu'. Unio je brzinu same tranzicije, odličan je u ofanzivnom skoku, čak i ne dođe do lopte, ali umara igrače, istrče ti isti centri, baš zato što ga teško grade. Motli radi jako dobre stvari, djeluje mi da će ta mobilna 'petica' doprinijeti tome da Zvezda bude bolja nego prošle sezone."

Navaro u autobusu Fotografija trenera Crvene zvezde iz autobusa posebno je bila zanimljiva za Milutina Aleksića, pa je bivši košarkaš poželio da kratko prokomentariše i taj trenutak. "Moraš da priznaš da je gest fenomenalan. Atipičan je za naše podneblje, da trener Crvene zvezde koristi gradski prevoz. Ako je ono on, a djeluje da jeste. Nebitno koliko stanica je išao, potez je vrijedan poštovanja."

"Ima tu još nekoliko stvari koje se ponavljaju - kod igre plejmejkera bi trebalo da se igra malo odgovornije u završnici. Vidjeli smo neke loše odluke, koje su se desile u samom napadu, ponavljam - prijateljske utakmice - ali ne bih volio da to bude osobina koju će Zvezda imati u važnim mečevima."

Kramer je iznenađenje

Doskorašnji košarkaš Real Madrida pojačao je redove Crvene zvezde, pa iako nije bio najzvučnije ime koje je stiglo na Mali Kalemegdan, čini se da je pred njim više nego sjajna sezona. Možda bi čak mogao da bude i dosljedna zamjena Nikole Kalinića?!

"Liči, fizički i po fizionomiji i po karakteru, na 'old skul' košarkaše, sa brčićima. Fenomenalan stajling, nešto novo. A, igra hrabro. Igra muški. Znaš šta da očekuješ. Zasad djeluje kao konkretan igrač, radi stvari zbog kojih je doveden. Čini se da je dobra zamjena za Nikolu Kalinića, na poziciji 'tri ili četiri', sa tom svojom čvrstoćom, a za mrvicu bolji šuter od Kalinića, barem u pripremnim utakmicama. Ne bih rekao da je zamjena za Kenana, krupan je, ovo je igrač koji nešto može i leđima da uradi, dobar je u skoku."