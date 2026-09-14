logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bio sam juče u Molu, znaju li ljudi gdje je to?": Jokić okretao prase u Srbiji, bez kuma šumara ne bi uspio

"Bio sam juče u Molu, znaju li ljudi gdje je to?": Jokić okretao prase u Srbiji, bez kuma šumara ne bi uspio

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Najbolji košarkaš svijeta odmarao se ovog ljeta u Srbiji, okružen ljudima koje voli i koji su oko njega oduvijek.

Nikola Jokić o odrastanju i ljudima koji su mu pomogli u karijeri Izvor: Jao Mile podcast/Youtube/Printscreen

Nikola Jokić proveo je četiri mjeseca u Srbiji i napunio je baterije za početak priprema Denver Nagetsa sljedeće sedmice. Uživao je radeći stvari koje voli - svakodnevno je odlazio u štalu, pomagao i predvodio svoj tim na kasačkim trkama, bio je na raftingu na Tari i provodio vrijeme sa bliskim ljudima.

"Ove godine sam stvarno organizovao da sam svaki dan uspio da odem u štalu, budem sa konjem, da se vozam... Znači mi to, uživaš u tim momentima. Imam jako puno konja, čak sam i potreban kao vrsta pomoći. Uživam u komunikaciji i vremenu provedenom sa njima. Gledaš kako mladi konj napreduje iz dana u dan, pa pomogneš povrijeđenom konju, vidiš kako se oporavlja. Oni su vrsta sportista, samo sam ja neka vrsta trenera tu, pomagača. Volim i tu da ostanem na kraju kako ih nahranim, pa ih čuješ samo kako klopaju", rekao je Jokić u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića.

Nastupao je u dva FIBA "prozora" tokom ljeta za Srbiju, a u ostalim danima je individualno trenirao i bio okružen onima koje voli. "Obična" svakodnevnica mu je jako važna čitavog života i insistira na njoj.

"Imam kuma koji radi kao šumar od 5 do 3 i mislim da su mi oni pomogli... Da sam otišao negdje drugdje i imao drugačiju vrstu ljudi oko sebe, to bi mi bila normalnost. Sad mi je normalno da imam vikendicu, da teramo konje, popijemo pivo... Bio sam juče u Molu, ljudi ne znaju gde je to. Došao taj momak koji je pobijedio veliku trku za nas, slavili smo, prase smo okrenuli, to mi je super", kazao je Jokić.

Mol je selo u središnjem dijelu Potisja, podignuto uz desnu obalu reke Tise, u istočnom dijelu Bačke, četiri kilometara južno od susjednog naselja Ade, na magistralnom putu Novi Sad – Horgoš – Segedin,

Jokić oduvijek bježao kući, u Sombor

Priznao je najbolji košarkaš svijeta u istom razgovoru da mu zahtjevi za fotografisanje kvare slobodno vrijeme i naglasio koliko voli da bude kod kuće - odmalena.

"Treće sam dijete, volim kod kuće da budem, volim Sombor. Kad smo igrali u Sremskoj Mitrovici sa Megom, pitao sam Dekija (Milojevića) da li mogu kući, otac dođe po mene i idemo. U Smederevu, Novom Sadu, u Solnoku, tata me čeka i dovozi me... Bježao sam kući što sam više mogao. Bilo je sigurno momenata kad sam plakao i bilo mi je teško, ali sve je to dio odrastanja"

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC