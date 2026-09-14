Sin nekadašnjeg fudbalera Marka Perovića u seniorskom fudbalu debitovao protiv Crvene zvezde, za koju je svojevremeno igrao njegov otac.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde upisali su minimalnu pobjedu u Loznici, gdje im je domaćin u devetom kolu Superlige Srbije bio IMT. Jedini gol na meču postigao je Vasilije Kostov, ali nije talentovani vezni fudbaler Zvezde jedini momak koji će ovaj meč zauvijek pamtiti. IMT je na utakmici protiv šampiona ukazao povjerenje momcima rođenim 2009. godine, među kojima je i sin jednog bivšeg fudbalera Zvezde.

Trener Zoran Popović je u 82. minutu meča odlučio da na teren pošalje Nauma Perovića, nekadašnjeg učenika Zvezdine škole. Momak koji je u crveno-bijelom dresu stigao do omladinaca, u kadetima igrao i za Grafičar, sada je prvotimac IMT-a nakon što je u njegovom timu do 19 godina postao neizostavan član. Inače, riječ je o sinu bivšeg fudbalera Marka Perovića kojeg navijači najviše pamte po pogotku protiv Partizana kada je driblao Alberta Nađa.

Vidi opis Prezime znate, oca pamtite po sjajnom golu u derbiju: Naum protiv Zvezde počeo veliku karijeru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Sada već kultni gol Marko Perović je postigao u 90. minutu 125. "vječitog" derbija, nakon što je od polovine terena driblao veznog fudbalera protivničkog tima, a zatim snažnim udarcem poslao loptu iza leđa Ivice Kralja. Bio je to jedan od golova koje je Perović postigao protiv Partizana u okršajima dva najveća srpska tima.

Pobeda Zvezde protiv Partizana u derbiju 2005. godine. Izvor: YouTube/Crni Guja

Inače, Marko je sa 16 godina iz rodne Prištine stigao u Crvenu zvezdu, kasnije je bio na pozajmici u Bazelu, pa ga je švajcarski tim otkupio od crveno-bijelih, a nakon perioda u SAD vratio se u Beograd. Igrao je kasnije za Persepolis, u Iranu, OFK Beograd, Čainat na Tajlandu, kragujevački Radnički, pa zatim u Maleziji, Brazilu, Hong Kongu i Kini. Nakon perioda koji je proveo kao pomoćni trener u Inđiji, sarađivao je sa Aleksandrom Jankovićem na klupi kineske reprezentacije.

Njegov sin Naum pokriva poziciju centralnog veznog igrača, a ove sezone nastupio je kao starter na svih šest mečeva omladinaca IMT-a i nijednom nije zamijenjen. Omladinci IMT-a spadaju u najuži krug favorita za osvajanje šampionske titule, pošto na početku nove sezone bilježe impresivne rezultate.

Ostaje da se vidi da li je plan tima sa Novog Beograda, koji prinudno igra u Loznici, da Naum Perović u narednom periodu bude prvotimac, omladinac ili u obje ekipe podjednako. Svakako, biće zanimljivo vidjeti kako se talentovani fudbaler razvija, jer su "Traktoristi" u prethodnom periodu pokazali da znaju kako se stvaraju igrači.

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