Španski stručnjak na klupi Crvene zvezde Albert Rijera je poslije pobjede nad IMT-om na gostovanju istakao da on i dalje sklapa ovaj tim crveno-bijelih.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Crvena zvezda se mučila sa IMT-om i golom Vasilija Kostova uspjela je da pobijedi na gostovanju u Loznici, a nakon utakmice trener Albert Rijera je istakao da on tek stvara tim koji želi da ima. Zadovoljan je pobjedom, ali je naglasio da treba da mu se sudi tek u maju.

"Uvijek može biti bolje, ali može da bude i gore. Ali shvatio sam da ovdje želim da nešto stvorim. Sada su najbitniji poeni, pobjede, a nakon toga možda ćemo doći i do toga. Rekao sam prije dvije nedjelje da nam treba mir i vrijeme da stvorimo nešto predivno. U redu uzeli smo tri boda, sa tim smo zadovoljni, ali moramo da nastavimo da radimo. Želim da svi sude o nama u maju, tada se odlučuje o tituli i o tome kakav smo tim. Sada nam treba vremena, treba nam proces, vrijeme da budemo zajedno. Ja moram da isprobam igrače, da jednog stavim lijevo, jednog desno. Sve što radim, radim sa razlogom. Ne pokušavam to tek onako, ja znam svoje razloge. Tražim ono najbolje i znam zašto nešto radim i kako radimo ovo što radimo", rekao je Albert Rijera za "Arenu sport".

Vidi opis Albert Rijera: "Shvatio sam, tu sam da stvorim nešto prelijepo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

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