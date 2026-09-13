logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda preživjela u Loznici: Šampion ne blista, ali je opet prvi u Superligi

Crvena zvezda preživjela u Loznici: Šampion ne blista, ali je opet prvi u Superligi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Crvene zvezde golom Vasilija Kostova savladali IMT u Loznici i vratili se na prvo mjesto tabele.

IMT Crvena zvezda 0:1 Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je upisala minimalnu pobjedu na gostovanju u Loznici, gdje joj je domaćin bio IMT. Ovim trijumfom aktuelni šampion Srbije vratio se na prvo mjesto tabele u Superligi, iako i dalje ima meč manje od Vojvodine koja mu je najbliži rival, na samo korak zaostatka.

Tim Alberta Rijere nije blistao u Loznici, ostavio je sličan utisak kao prije nekoliko dana u Surdulici, ali je sada uspio da osvoji tri boda i tako ostvari cilj. Presudni detalj dogodio se u prvom dijelu meča, kada je Vasilije Kostov ostao usamljen na drugoj stativi, namestio se i pogodio mrežu.

Crveno-bijele u četvrtak očekuje novi meč u Superligi, pošto igraju protiv Železničara iz Pančeva. To je duel 5. kola koji je ranije odložen zbog evropskih obaveza. Nakon te utakmice igra se još jedno kolo, a zatim počinje reprezentativna pauza zbog koje čak 20 dana neće biti takmičarskih mečeva za klubove iz elitnog ranga srpskog fudbala. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Superliga Srbije IMT

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC