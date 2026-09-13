Fudbaleri Crvene zvezde golom Vasilija Kostova savladali IMT u Loznici i vratili se na prvo mjesto tabele.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je upisala minimalnu pobjedu na gostovanju u Loznici, gdje joj je domaćin bio IMT. Ovim trijumfom aktuelni šampion Srbije vratio se na prvo mjesto tabele u Superligi, iako i dalje ima meč manje od Vojvodine koja mu je najbliži rival, na samo korak zaostatka.

Tim Alberta Rijere nije blistao u Loznici, ostavio je sličan utisak kao prije nekoliko dana u Surdulici, ali je sada uspio da osvoji tri boda i tako ostvari cilj. Presudni detalj dogodio se u prvom dijelu meča, kada je Vasilije Kostov ostao usamljen na drugoj stativi, namestio se i pogodio mrežu.

Vidi opis Crvena zvezda preživjela u Loznici: Šampion ne blista, ali je opet prvi u Superligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Crveno-bijele u četvrtak očekuje novi meč u Superligi, pošto igraju protiv Železničara iz Pančeva. To je duel 5. kola koji je ranije odložen zbog evropskih obaveza. Nakon te utakmice igra se još jedno kolo, a zatim počinje reprezentativna pauza zbog koje čak 20 dana neće biti takmičarskih mečeva za klubove iz elitnog ranga srpskog fudbala.

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