Albert Rijera o fudbalerima Crvene zvezde: "Nikome neću obećati minutažu"

Svi su se zapitali zašto nema Marka Arnautovića u timu Crvene zvezde na meču sa Radnikom iz Surdulice i sada su dobili odgovor na to. Iskusni napadač je bio povrijeđen.

Izvor: MN PRESS

Albert Rijera je na konferenciji za medije pred meč sa IMT-om i dotakao se Marka Arnautovića. Nije bilo iskusnog napadača ni u sastavu na meču sa Radnikom gdje je odigrao neriješeno bez golova tim iz Beograda. Sada je Rijera otkrio da je iskusnog napadača mučila povreda, kao što je sada slučaj sa Aleksandrom Kataijem.

"Nećemo imati na raspolaganju Kataija za sutrašnju utakmicu, pošto je prošlu utakmicu završio sa problemom sa listom. Pokušaćemo da do sutra oporavimo Arnautovića i Kostova. Kostov je na utakmici protiv Partizana dobio udarac u rebra, zbog čega nije bio na raspolaganju za utakmicu protiv Radnika. Arnautović je tokom nedjelje imao mali problem sa listom, pa takođe nije mogao da igra protiv Radnika. Nadamo se da će Kostov i Arnautović sutra moći da nam pomognu, ali Katai definitivno neće igrati. Znam da je ovo važno, jer ponekad odluka trenera zavisi od toga koliko su igrači fizički spremni. Naravno, nekad zavisi i od trenera. Kao što volim da kažem, sve zavisi od toga protiv koga igramo i kakve su nam karakteristike igrača potrebne. To je razlog zašto rotiram i doziram minutažu". rekao je Rijera.

Nikome nije obećana minutaža

Dotakao se Aleksandra Kataija, ali i drugih fudbalera Rijera i istakao da smatra da pravi i kvalitetni igrači lako mogu da mijenjaju pozicije na terenu.

"Kao što sam već rekao, dobri igrači mogu da igraju svuda. Ali moramo da ga koristimo na najboljoj poziciji za svaku utakmicu, jer je svaka utakmica drugačija. Svaka utakmica zahtijeva nešto drugo. Na nekim utakmicama nam je potrebno da napadač bude taj koji će se više spuštati i povezivati igru sa veznim redom, što on sjajno radi, a onda možemo da napadamo prostor preko krilnih igrača. Zato ću ga u svakoj utakmici koristiti na drugačijoj poziciji, u zavisnosti od onoga šta nam je potrebno. Katai može da igra sve, ali istovremeno moram da vodim računa o minutaži. Moram da pravim rotacije, jer je nemoguće igrati na svaka tri dana po 90 minuta. Na primjer, poslije 90 minuta, posebno na vještačkoj podlozi, zadobio je ovu manju povredu lista. Zato ponekad moram da rotiram igrače i ne mogu svi stalno da igraju svih 90 minuta. To je dio moje odgovornosti i trudim se da dam sve od sebe", istakao je Rijera.

Što se tiče minutaže, nikome je neće obećati, pa ni najvećim imenima. Svi moraju na isti način da se izbore za mjesto u timu.

"Nikada nikome neću obećati minutažu. Moji igrači već danas znaju plan utakmice i znaju početnih 11, ali može doći do iznenađenja. Svi igrači koje sam ranije pomenuo, oni koji su spremni, imaju mogućnost da igraju. Koristiću ih u zavisnosti od onoga što nam bude potrebno da bismo pobijedili. U svakoj utakmici pokušavam da stavim najboljeg igrača za tu konkretnu utakmicu, a ne najboljeg igrača u ekipi. Nadam se da će Arnautović biti spreman za sutra, jer je tokom nedjelje imao neke probleme sa listom. Sada je dobro. Velika je šansa da će igrati", rekao je Rijera.

(MONDO)

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