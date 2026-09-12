Zvezdin talenat potpisao za Spartak: "Ognjene, dobro došao"

Ognjen Ivković prešao je iz Crvene zvezde u Spartak i nastaviće razvoj u omladinskom timu Subotičana.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Đak i desni bek Crvene zvezde Ognjen Ivković (2008.) prešao je u Spartak iz Subotice. Predstavljen je na sjeveru zemlje u prisustvu direktora omladinske škole i klupske legende Vladimira Torbice.

Ognjen Ivković stasavao na "Marakani" od septembra 2024, a igrao je prije Zvezde za Brodarac, dok je u najmlađem uzrastu bio u Partizanovoj filijali Teleoptiku. Kao i drugi talenti crveno-bijelih, iz Ljutice Bogdana je odlazio na pozajmice u razvojni tim Zvezde, u Grafičar. Uz to, bio je član reprezentacije Srbije u uzrastu do 17 godina. Sa Spartakom je potpisao četvorogodišnji ugovor.

Ivković je je rođen u Beogradu, visok je 185 centimetara i igra na poziciji desnog beka, mada je u Zvezdi igrao i na poziciji štopera. Za omladinski tim Spartaka mogao bi da debituje već u nedjelju, na utakmici protiv Čukaričkog.

"Dobrodošao, Ognjene! Želimo ti mnogo uspjeha u plavo-bijelom dresu!", poruka je Subotičana svom novom igraču, koji će se za početak pridružiti omladinskoj školi "Golubova".

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