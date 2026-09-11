"Osjećam da sam izgubio dva boda": Zvezdin Japanac odmah vidio da Superliga nije laka

Japanski defanzivac Juta Nakajama vidio da Crvenoj zvezdi nisu zagarantovane pobjede u Superligi Srbije.

Izvor: X/FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je remizirala sa Radnikom u Surdulici (0:0), što je prvi meč u novoj sezoni Superlige na kojem nije ostvarila pobjedu, niti postigla gol. Bila je ovo prilika i da u timu Alberta Rijere debituje Juta Nakajama, japanski defanzivac koji je u finišu prelaznog roka došao u klub kao rješenje za problem u posljednjoj liniji tima.

Odbrana je uspjela da sačuva mrežu, Radnik nije ni prijetio mnogo na ovom meču, ali Nakajama neće po lijepom pamtiti svoj debitantski nastup. Nakon utakmice je istakao da ima osjećaj kako je izgubio dva boda, jer je Zvezda bila apsolutni favorit i imala mnogo više prilika da zatrese mrežu.

"Bila je to pomalo teška utakmica, dominirali smo cijelo vrijeme, ali nismo mogli da postignemo gol. Imam osjećaj da sam izgubio dva boda. Mislim da naš fudbal sada postaje bolji, da smo napravili neka poboljšanja. Moramo da napredujemo za sljedeću utakmicu", rekao je poslije utakmice Juta Nakajama.

Crvena zvezda je kupila Nakajamu za 1,1 milion evra, a on je jedini ljevonogi štoper u timu Alberta Rijere. Očekuje se da zbog toga ima veliku ulogu u timu na mečevima domaćeg prvenstva, ali i kada počnu izazovi na međunarodnoj sceni. Nakajama je već imao iskustvo u Evropi, pošto je igrao elitni rang u Holandiji i engleski Čempionšip.