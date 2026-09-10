Crvena zvezda odigrala neriješeno bez golova protiv Radnika u Surdulici
Crvena zvezda je odigrala neriješeno bez golova protiv Radnika u Surdulici! Nije ovo bilo veče crveno-bijelih, prije svega jer nisu imali način da probiju veoma disciplinovanu odbranu ekipe Zorana Rendulića. Drugi put u nizu Radnik nije izgubio od Zvezde.
Tim Alberta Rijere tako je prvi put kiksnuo ove sezone u Superligi. Nedovoljno konkretni crveno-bijeli nisu imali rješenje za čvrst tim Zorana Rendulića, falilo je rješenja, a na momente i energije u završnici Beograđana.
Kiks Zvezde u Surdulici: Radnik opet namučio šampiona
Marko Arnautović ostao je van tima, Bamba Dijeng je presjedio meč na klupi, a napadi šampiona sa Aleksandrom Kataijem kao najisturenijem nisu napravili previše problema Radniku. Pokušavali su i igrači iz veznog reda gostiju, jako dobru šansu nije iskoristio i Osman Bukari, ali sve u svemu bio je to blijed nastup ekipe u crveno-bijelom.
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