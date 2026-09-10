Crvena zvezda odigrala neriješeno bez golova protiv Radnika u Surdulici

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je odigrala neriješeno bez golova protiv Radnika u Surdulici! Nije ovo bilo veče crveno-bijelih, prije svega jer nisu imali način da probiju veoma disciplinovanu odbranu ekipe Zorana Rendulića. Drugi put u nizu Radnik nije izgubio od Zvezde.

Tim Alberta Rijere tako je prvi put kiksnuo ove sezone u Superligi. Nedovoljno konkretni crveno-bijeli nisu imali rješenje za čvrst tim Zorana Rendulića, falilo je rješenja, a na momente i energije u završnici Beograđana.

Vidi opis Kiks Zvezde u Surdulici: Radnik opet namučio šampiona Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Marko Arnautović ostao je van tima, Bamba Dijeng je presjedio meč na klupi, a napadi šampiona sa Aleksandrom Kataijem kao najisturenijem nisu napravili previše problema Radniku. Pokušavali su i igrači iz veznog reda gostiju, jako dobru šansu nije iskoristio i Osman Bukari, ali sve u svemu bio je to blijed nastup ekipe u crveno-bijelom.



