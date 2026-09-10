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Marko Arnautović van tima Zvezde: Rijera ga izostavio iz protokola u Surdulici

Marko Arnautović van tima Zvezde: Rijera ga izostavio iz protokola u Surdulici

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Albert Rijera ponovo nije uvrstio Marka Arnautovića ni među rezerve u Superligi

Albert Rijera izostavio Marka Arnautovića Izvor: MN PRESS

Napadač Crvene zvezde Marko Arnautović (37) nije ni na klupi na utakmici protiv Radnika u Surdulici (četvrtak, 19 časova). Trener crveno-bijelih Albert Rijera izveo je na gostovanje ekipu sa Aleksandrom Kataijem kao najisturenijim napadačem, dok austrijski veteran ovog puta nije ni među rezervama.

Arnautović je od dolaska Alberta Rijere ovog ljeta propustio tri utakmice u Superligi, a među njima protiv Novog Pazara i Zemuna nije ulazio u igru sa klupe. Prošlog vikenda je protiv Partizana u 180. "vječitom derbiju" odigrao 22 minuta kao kapiten i to je i dalje njegov jedini nastup u prvenstvu pod Špancem.

Za razliku od derbija, novi napadač Zvezde Bamba Dijeng je rezervista.

Juta Nakajama debituje za Zvezdu

Izvor: Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Novi štoper Crvene zvezde Juta Nakajama (29) debitovaće u Surdulici za crveno-bijele prvi put od dolaska krajem avgusta iz kluba Mačida Zelvija. On će zaigrati u odbrani uz Miloša Veljkovića i Derika Lukasena, u već standardnoj Rijerinoj formaciji sa trojicom igrača u zadnjoj liniji.

Zvezdin sastav u Surdulici

Loizos Loizu grli strelca gola Kristijana Balova.
Izvor: MN PRESS

Albert Rijera je za gostovanje Radniku odabrao ovih 11 u startnu postavu: Mateus - Nakajama, Veljković, Lukasen - Gaštarov, Handel, Elšnik, Abu Fani - Loizu, Balov, Katai

Rezerve: Radanović, Tebo, Gudelj, Bađo, Strika, Kim, Čam, Ivanić, Bukari, Lučić, Bamba

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Tagovi

Superliga Srbije FK Crvena zvezda FK Radnik Surdulica Marko Arnautović

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