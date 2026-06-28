Marko Arnautović krenuo na Vladimira Petkovića, svi morali da reaguju: Da li je ovo najveći skandal na Mundijalu?

Napadač Austrije Marko Arnautović očigledno vodio verbalni sukob sa selektorom Alžira Vladimirom Petkovićem, švajcarskim stručnjakom hrvatskog porekla.

Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia

Reprezentacije Alžira i Austrije odigrale su neriješeno (3:3) u trećem kolu grupne faze na Mundijalu 2026, što je rezultat koji je obje selekcije poslao u nokaut fazu takmičenja. Ipak, bilo je veoma tenzično na ovom meču - Rijad Marez je donio prednost Alžircima na početku nadoknade, a Saša Kalajdžić je na njenom kraju poravnao rezultat.

Nakon trećeg gola Austrije vidjeli smo i veliko slavlje fudbalera koji su na taj način potvrdili mjesto u nokaut fazu turnira, ali i sukob Marka Arnautovića sa Alžircima! Čini se da je neko sa klupe za rezervne igrače selekcije Alžira dobacivao ka Arnautoviću, a da je napadač Crvene zvezde u jednom trenutku ušao u sukob sa selektorom Vladimirom Petkovićem.

Arnautović je pokazivao ka terenu, želio da se raspravi sa nekim, a zatim Alžircima pokazivao da previše pričaju i da bi trebalo da ućute. Onaj kulturniji dio razgovora možda je vodio upravo sa selektorom Alžira pošto mu se sa usana mogu pročitati pojedine riječi na srpskom, dok je kasnije očigledno bio u sukobu sa fudbalerima kojima je Petković pokazivao da se vrate na svoja mjesta i sjednu na klupu. Sa druge strane, Rangnik je pokušao da utiče na temperamentnog Arnautovića.

Navodno, Marko Arnautović je pokušao da stupi u kontakt sa Vladimirom Petkovićem i da ga upita šta se to desilo na terenu nekoliko minuta ranije. "Vladimire, hej, zašto dajete gol za 3:2?", navodno je rekao Marko Arnautović selektoru Alžira. Da su Alžirci savladali Austriju, selekcija Marka Arnautovića bila bi eliminisana sa Mundijala jer bi imala tri osvojena boda i lošiju gol-razliku od Senegala koji je obezbijedio nokaut fazu.

Ko je Vladimir Petković?

Selektor reprezentacija Alžira je nekadašnji jugoslovenski fudbaler Vladimir Petković koji već godinama ima pasoš Švajcarske. On je rođen u Sarajevu 1963. godine, porijeklom je Hrvat, ali najveći dio trenerske karijere vezan mu je upravo za švajcarski fudbal jer je tamo uspio da izgradi reputaciju.

Svojevremeno je počeo karijeru u Igmanu sa Ilidže, pa prešao u Sarajevo, a nakon igranja za prvi tim bordo kluba tokom tri mandata i jedne šampionske titule, uz kratke epizode u Ruderu iz Prijedora i Koperu, odselio se u Švajcarsku i tamo nastavio karijeru. Više od 10 godina igrao je fudbal u Švajcarskoj, a zatim gotovo 15 godina bio trener u tamošnjim klubovima - između ostalog u Luganu, Jang Bojsu i Sionu.

Trenersku karijeru gradio je još i u Turskoj gdje je vodio Samsunspor, Italiji gdje je sjedio na klupi Lacija i Francuskoj gdje je trenirao Bordo. Svojevremeno je bio selektor Švajcarske, a od 2024. godine sjedi na klupi reprezentacije Alžira. Reprezentaciju Švajcarske odveo je do nokaut faze na Evropskim prvenstvima 2016. i 2021. godine, kao i na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.

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