Danas NBA, sutra Evrokup: Vlatko Čančar završio na neočekivanoj destinaciji

Slovenački košarkaš Vlatko Čančar vraća se u klub u kome se afirmisao kao igrač.

Izvor: MN PRESS

Slovenački košarkaš Vlatko Čančar nastaviće karijeru u San Pablo Burgosu, čiji je dres već nosio tokom 2018. i 2019. godine. Upravo odatle se otisnuo u NBA, gdje je potpisao za Denver Nagetse i dijelio svlačionicu sa najboljim centrom na planeti, Nikolom Jokićem.

Dvadesetdevetogodišnji as već neko vrijeme kuburi sa povredama koje su mu skratile karijeru u najjačoj ligi, a potom nije uspio da se dokaže ni u Evroligi. Prošle sezone je nastupao za Olimpiju iz Milana, stigao je kao veliko pojačanje, ali je doživio peh i odigrao samo dvije utakmice.

Odlučio je da "oživi" karijeru u Bugosu gdje je bilježio neke od najboljih partija u karijeri, koje su ga i preporučile Nagetsima. Transfer je potvrdio njegov menadžer Miško Ražnatović.

Nba champion, Vlatko Cancar returned to San Pablo Burgos!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)July 21, 2026

Čančar sigurno ima kvalitet za najveću evropsku scenu, ali ćemo ga od naredne sezone gledati u Evrokupu. San Pabloo Burgos će za rivale u grupi imati Le Man, Hapoel Jerusalim, Cedevita Olimpiju, Dertonu, Aris, Rostok i Rigu.

Ko je Vlatko Čančar?

Slovenački košarkaš rođen je u Koperu 1997. godine, a prvi seniorski angažman je imao u Olimpiji iz Ljubljane. Uslijedio je transfer u Mega Leks gdje je proveo dvije godine, a punu afirmaciju stekao je u ekipi San Pablo Burgos iz Španije, gdje se sada vraća sa impresivnom biografijom.

Čančar je pet sezona igrao u NBA ligi, a od 2019. do 2025. godine bio je član Denver Nagetsa, uz odlaske u Razvojnu ligu gdje je nastupao za dva tima. Sa timom iz Kolorada osvojio je šampionsku titulu, ali Slovenac nikada nije mogao da dokaže kvalitet koji posjeduje zbog povreda koje su ga konstantno mučile.

Sa reprezentacijom Slovenije osvojio je zlato na Evropskom prvenstvu 2017. godine.

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