Novak Đoković napredovao na ATP listi: Nije igrao tenis, a biće dvije pozicije bolji sljedeće nedjelje

Iako se nije mučio na teniskim terenima, Novak Đoković će na sljedećoj ATP listi biti dve pozicije bolje plasiran.

Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije igrao tenis nakon poraza od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona, ali je uspio da napreduje na ATP listi! Niko iz svjetskog vrha nije uzimao reket u ruke ove nedelje, a to se najviše isplatilo srpskom asu koji je skočio za dvije pozicije i od ponedjeljka će ponovo biti među pet najboljih igrača na planeti.

Novak Đoković će imati isti broj bodova kao i ove nedelje - 3.760, ali će mu sada to biti dovoljno za petu poziciju ATP liste. Iza njega će se nalaziti teniseri kojima su ove nedelje oduzeti bodovi osvojeni prošle godine. Aleks De Minor je izgubio 450 bodova i pao za jedno mjesto, Danil Mevedev je izgubio 50 bodova i napredovao za jedno mjesto, a Ben Šelton je izgubio 190 bodova i pao za dvije pozicije.

To znači da će Đoković naredne nedjelje na ATP listi imati 100 bodova više od De Minora, 140 više od Medvedeva i 180 više od Šeltona, svojih najbližih pratilaca. Devetoplasirani Flavio Koboli biće čak 340 bodova iza Novaka, dok će Tejlor Fric imati 460 bodova manje.

Na narednoj ATP listi neće biti promjena u samom vrhu. Prvi ostaje Janik Siner sa čak 13.450 bodova, a najbliži pratioci su mu Saša Zverev (8.480) i Karlos Alkaraz (8.160). Daleko iza njih je Feliks Ože-Aljasim, koji trenutno ima 4.740 bodova i prilično je spokojan na svojoj poziciji.

Tokom ove nedjelje igraju se turniri u Kicbilu i Eštorilu, ali niko od prvih 10 tenisera planete nije prijavio učešće na njima. Naredne nedjelje na programu su Vašington i Los Kabos, a zatim ćemo početkom avgusta gledati prvo Montreal, pa Sinsinati - dva prestižna turnira koji su priprema za US open.

Za sada nije poznato kakav je plan Novaka Đokovića i šta on želi da igra do kraja sezone. Vjerovatno ćemo ga vidjeti na nekom turniru američke turneje prije nego što počne poslednji grend slem sezone, a nema sumnje da će nastupiti u Njujorku koji je posjećivao i prethodnih dana - što zbog promocije filma o sebi, što zbog finala Svjetskog prvenstva. Znamo da su grend slemovi Novakova inspiracija u ovoj fazi karijere, pa ovaj u SAD sigurno neće htjeti da propusti.

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