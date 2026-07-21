Džumhur se povukao sa turnira u Eštorilu: Predao Francuzu nakon samo pet gemova

Najbolji bh. teniser predao je meč Ugu Gastonu pri rezultatu 5:0 za Francuza u prvom setu.

Izvor: Vlad Suheschi / imago sportfotodienst / Profimedia

Prošle sedmice je Damir Džumhur u Umagu igrao svoje prvo finale na šljaci u karijeri, a ove se od turnira u portugalskom Eštorilu oprostio već u prvom kolu.

Najbolji bh. teniser odigrao je samo prvih pet gemova u meču sa Ugom Gastonom. Semafor je u tom trenutku pokazivao 5:0 za Francuza, a u tom trenutku rođeni Sarajlija odlučio je da preda meč zbog povrede trbušnog zida, koja ga muči još od smotre u Hrvatskoj.

Na ovaj turnir Džumhur je doputovao kao 87. reket svijeta. Shodno borbi za trofej u Umagu, napredovao je za 21 mjesto, ali je poslije brzog završetka nastupa u Portugalu ponovo ispao iz Top 100 igrača planete i na ATP listi uživo zauzima 101. poziciju.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!