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Džumhur se povukao sa turnira u Eštorilu: Predao Francuzu nakon samo pet gemova

Džumhur se povukao sa turnira u Eštorilu: Predao Francuzu nakon samo pet gemova

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Najbolji bh. teniser predao je meč Ugu Gastonu pri rezultatu 5:0 za Francuza u prvom setu.

Damir Džumhur Izvor: Vlad Suheschi / imago sportfotodienst / Profimedia

Prošle sedmice je Damir Džumhur u Umagu igrao svoje prvo finale na šljaci u karijeri, a ove se od turnira u portugalskom Eštorilu oprostio već u prvom kolu.

Najbolji bh. teniser odigrao je samo prvih pet gemova u meču sa Ugom Gastonom. Semafor je u tom trenutku pokazivao 5:0 za Francuza, a u tom trenutku rođeni Sarajlija odlučio je da preda meč zbog povrede trbušnog zida, koja ga muči još od smotre u Hrvatskoj.

Na ovaj turnir Džumhur je doputovao kao 87. reket svijeta. Shodno borbi za trofej u Umagu, napredovao je za 21 mjesto, ali je poslije brzog završetka nastupa u Portugalu ponovo ispao iz Top 100 igrača planete i na ATP listi uživo zauzima 101. poziciju.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Damir Džumhur Tenis

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