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Nije uspio u Umagu, novu priliku ima u Eštorilu: Džumhur od utorka nastupa u Portugalu

Nije uspio u Umagu, novu priliku ima u Eštorilu: Džumhur od utorka nastupa u Portugalu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Najbolji bh. teniser seli se na Pirinejsko poluostrvo nakon nastupa na Hrvatskom primorju.

Damir Džumhur na turniru u Umagu Izvor: Kacper Staniec / Newspix.pl / Profimedia

Nakon što nije uspio da osvoji prvu titulu na šljaci u karijeri, u prvom ATP finalu nakon 8 godina, Damir Džumhur će novu priliku imati u Portugalu.

Na turniru u Eštorilu, koji se takođe igra na šljaci, najbolji bh. teniser će startovati u utorak, duelom sa Francuzom Igom Gastonom. Sa ovim igračem, rođenim 2000. godine, do sada je samo jednom ukrstio koplja – desilo se to prije tačno godinu dana, u Baštadu, kada je Džumhur trijumfovao poslije preokreta rezultatom 2:1 u setovima (4:6, 6:2, 6:2).

Pobjednik ovog meča će u narednoj rundi odmjeriti snage sa boljim iz susreta Francuza Tituana Drogea i Argentinca Kamila Uga Karabeljija.

Za prvog i drugog nosioca postavljeni su Rus Andrej Rubljov i Italijan Luka Darderi.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Damir Džumhur Tenis

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