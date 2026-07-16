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Tri taj-brejka i skoro četiri sata tenisa! Džumhur u Umagu srušio polufinalistu Rolan Garosa

Tri taj-brejka i skoro četiri sata tenisa! Džumhur u Umagu srušio polufinalistu Rolan Garosa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Džumhur je poslije velike drame i skoro četiri sata tenisa trijumfovao nad Mateom Arnaldijem u četvrtfinalu turnira u Umagu.

Damir Džumhur na turniru u Umagu Izvor: Kacper Staniec / Newspix.pl / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur je poslije "hičkokovske" drame trijumfovao u četvrtfinalu turnira u Umagu nad Italijanom Mateom Arnaldijem, četvrtim nosiocem na turniru i 34. reketom planete, nakon čak tri taj-brejka!

U polufinalu, Džumhur će igrati boljim iz okršaja Slovaka Aleksa Molčana i Španca Alehandra Davidoviča-Fokine. U drugom polufinalnom okršaju sastaju se Roman Andres Buručaga i Španac Danijel Merida Agiljar.

Džumhur je bio na korak od gubitka prvog seta nakon što je Italijan vodio 5:2. Uspio je, međutim, da se izvuče iz teške situacije, nanizavši četiri gema, da bi potom poslije taj-brejka riješio taj period igre (7:5).

U prva dva meča u Umagu Džumhur je porazio Portugalca Enrikea Roču (6:2, 6:1) i Bolivijca Huana Karlosa Prada Anhela (7:6, 6:1).

U drugom setu nije bilo brejka do petog gema. Tada je Džumhur iskoristio petu brejk-loptu, zatim potvrdio brejk na svoj servis za 4:2, da bi nakon 5:4 servirao za pobjedu i mjesto među četvoricom najboljih.

Nije to, međutim, uspio da materijalizuje. Učesnik polufinala na ovogodišnjem Rolan Garosu se vratio u život i izvojevao taj-brejk, riješivši ga rezultatom 7:4.

U prvom gemu trećeg, odlučujućeg seta Džumhur se suočio sa tri brejk-lopte. Uspio je svaku da spasi, poslije čega nismo vidjelu nijednu priliku za oduzimanje servisa, pa smo posvjedočili novom "13. gemu".

Džumhur je sjajno počeo taj-brejk odluke i stigao do 3:0, ali je Italijan taj minus odmah anulirao. Na kraju je prvi do meč-lopte stigao bh. teniser, došavši do 6:4 na servis Arnaldija. Iskoristio je odmah prvu i nakon tri sata i 44 minuta proslavio veliku pobjedu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Damir Džumhur Tenis Mateo Arnaldi Umag

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