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Džumhur završio nastup na Majorci: Kopriva u dva seta do drugog kola

Džumhur završio nastup na Majorci: Kopriva u dva seta do drugog kola

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Damir Džumhur eliminisan je sa turnira na Majorci.

Damir Džumhur ispao sa turnira na Majorci Izvor: Shutterstock

Damir Džumhur završio je nastup na turniru u Majorci već u prvom kolu. Nakon što je prebrodio dva kvalifikaciona kola, najbolji bh. teniser se u prvoj rundi glavnog žrijeba suočio sa Čehom Vitom Koprivom, koji je trijumfovao rezultatom 2:0 u setovima (6:3, 6:4).

U prvih sedam gemova prvog seta nije bilo nijednog brejka, iako je rođeni Sarajlija imao čak četiri, a Kopriva jednu priliku za oduzimanje servisa rivalu. Brejk se, međutim, desio u osmom gemu, kada je Čeh iskoristio prvu od dvije prilike koje su mu se ukazale, da bi potom na svoj servis krunisao prvu set-loptu.

U drugom setu nismo vidjeli brejk do petog gema. Kopriva je oduzeo servis Džumhuru za 3:2, potom potvrdio brejk u narednom gemu, a zatim bez većih poteškoća priveo meč kraju i plasirao se u drugo kolo.

Tamo ga čeka pobjednik meča između Stefanosa Cicipasa i Ignasija Busea, koji se igra kasnije tokom dana.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Damir Džumhur Tenis Vit Kopriva

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