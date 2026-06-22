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Džumhur prošao kvalifikacije na Majorci: Preko Amerikanca do glavnog žrijeba, tamo ga čeka Čeh

Džumhur prošao kvalifikacije na Majorci: Preko Amerikanca do glavnog žrijeba, tamo ga čeka Čeh

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Najbolji bh. teniser našao se u glavnom žrijebu.

Damir Džumhur Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur zaigraće u glavnom žrijebu turnira na Majorci. Džumhur je u finalu kvalifikacija trijumfovao nad Amerikancem Zakarijem Svajdom rezultatom 2:0 u setovima, riješivši oba perioda rezultatom 6:3. U prvom setu, za to mu je bilo potrebno 29, a u drugom 40 minuta.

Na startu glavnog dijela takmičenja, Džumhur će odmjeriti snage sa Čehom Vitom Koprivom, trenutno 68. teniserom svijeta. Damir je, sa druge strane, na 104. mjestu nakon posljednjeg "apdejta" objavljenog ovog ponedjeljka.

Sa Koprivom, sa kojim će igrati u utorak, do sada se sastao jednom. To se desilo 1. januara prošle godine u Kanberi, gdje je poražen rezultatom 7:5, 7:5, poslije sat i 56 minuta igre.

U slučaju da eliminiše Čeha iz daljeg takmičenja, Džumhur bi u u narednom krugu odmjerio snage sa boljim iz duela Stefanos Cicipas – Ignasio Buse.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Damir Džumhur Tenis

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