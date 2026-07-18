Džumhur izborio prvo finale na šljaci u karijeri! Najbolji bh. teniser poslije osam godina u borbi za trofej

Damir Džumhur izborio je finale na turniru u Umagu, iz serije 250.

Izvor: Marco Todaro / Zuma Press / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur plasirao se u finale turnira u Umagu savladavši Slovaka Aleksa Molčana! Rođeni Sarajlija tako će se prvi put naći u borbi za trofej na ATP turu još od 2018. godine, kada je u Antaliji na travi pobijedio francuskog tenisera Adrijana Manarina (6:1, 1:6, 6:1).

Osim toga, Džumhur može da se pohvali sa još dvije titule, osvojene 2017. godine u Moksvi (savladao Litvanca Ričardas Berankis 6:2, 1:6, 6:4) i Sankt Peterburbgu (trijumfovao nad Italijanom Fabimo Fonjinijem 3:6, 6:4, 6:2). Jedino finale koje je izgubio odigrao je iste godine u Vinston Sejlemu, kada ga je na tvrdoj podlozi porazio Španac Roberto Bautista Agut (6:4, 6:4).

Džumhur je izgubio prvi set u duelu sa Molčanom rezultatom 6:3. Vratio se u meč osvojivši drugi set rezultatom 6:4, a pokazalo se na kraju da je ključan u tom dijelu igre bio prvi gem. Damir je tada napravio brejk, a odmah potom ga i potvrdio na svoj servis, pa je prednost od dva gema bila dovoljna da se drugi set privede kraju, iako je prvi rezultatu 3:2 Molčan imao jednu brejk-priliku.

U trećem setu Džumhur je od prva tri gema na Slovakov servis osvojio dva i došao do 4:1. Već u narednom gemu je Molčan anulirao jedan brejk minusa, ali je pri rezultatu 5:3 ponovo izgubio servis, štoje bilo dovoljno bh. teniseru da trijumfuje.

U finalu će se Džumhur sastati sa španskim teniserom Danijelom Meridom Agiljarom, trenutno 82. igračem svijeta. Večeras nas sa početkom u 19.00 časova očekuje njihov prvi međusobni okršaj.

Džumhur je, inače, na ovaj turnir stigao kao 108. igrač planete, ali je na listi uživo, shodno plasmanu u finale, napredovao za čak 21 mjesto.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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