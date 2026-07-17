Džumhur protiv Molčana za finale Umaga: Senzacija Slovaka - eliminisao drugog nosioca

Meč se igra večeras od 21.00 čas.

Izvor: Marco Todaro / Zuma Press / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur sinoć se poslije nesvakidašnje drame, skoro četiri sata tenisa i tri taj-brejka plasirao u polufinale turnira u Umagu.

Rođeni Sarajlija je trijumfovao nad četvrtim nosiocem Mateom Arnaldijem, ovosezonskim učesnikom polufinala Rolan Garosa, a nešto kasnije saznao je i sa kim će ukrstiti koplja u borbi za finale. Biće to slovački teniser Aleks Molčan, koji je poslije sat i 42 minuta eliminisao Španca Alehandra Davidoviča-Fokinu, drugog nosioca na turniru.

Plasmanom u polufinale Džumhur je na ATP listi uživo napredovao za osam pozicija, vrativši se među prvih 100 igrača na planeti.

Fokina, koji je u Umag doputovao kao 20. teniser svijeta, osvojio je prvi set rezultatom 6:3 i krenuo ka očekivanoj pobjedi. Međutim, Slovak koji je tek 101. na ATP listi preokrenuo je situaciju na terenu i iznenađujuće lako dobio dva seta (6:1, 6:2).

Meč Džumhur – Molčan trebalo bi da počne oko 21.00 čas. Biće to četvrti duel slovačkog i bh. tenisera, a prvi na šljaci. Prvi put su se sreli u junu 2021. godine, u kvalifikacijama za Vimbldon, kada je Molčan slavio nakon dva seta (6:2, 7:6).

Naredna dva meča odigrana su na tvrdoj podlozi, u novembru 2021. u Bratislavi i februaru 2022. u Monpeljeu. Slovak je trijumfovao pred domaćom publikom (6:1, 4:6, 6:3), a Džumhur u Francuskoj (7:6, 6:0).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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