logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džumhur protiv Molčana za finale Umaga: Senzacija Slovaka - eliminisao drugog nosioca

Džumhur protiv Molčana za finale Umaga: Senzacija Slovaka - eliminisao drugog nosioca

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Meč se igra večeras od 21.00 čas.

Damir Džumhur na turniru u Umagu Izvor: Marco Todaro / Zuma Press / Profimedia

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur sinoć se poslije nesvakidašnje drame, skoro četiri sata tenisa i tri taj-brejka plasirao u polufinale turnira u Umagu.

Rođeni Sarajlija je trijumfovao nad četvrtim nosiocem Mateom Arnaldijem, ovosezonskim učesnikom polufinala Rolan Garosa, a nešto kasnije saznao je i sa kim će ukrstiti koplja u borbi za finale. Biće to slovački teniser Aleks Molčan, koji je poslije sat i 42 minuta eliminisao Španca Alehandra Davidoviča-Fokinu, drugog nosioca na turniru.

Plasmanom u polufinale Džumhur je na ATP listi uživo napredovao za osam pozicija, vrativši se među prvih 100 igrača na planeti.

Fokina, koji je u Umag doputovao kao 20. teniser svijeta, osvojio je prvi set rezultatom 6:3 i krenuo ka očekivanoj pobjedi. Međutim, Slovak koji je tek 101. na ATP listi preokrenuo je situaciju na terenu i iznenađujuće lako dobio dva seta (6:1, 6:2).

Meč Džumhur – Molčan trebalo bi da počne oko 21.00 čas. Biće to četvrti duel slovačkog i bh. tenisera, a prvi na šljaci. Prvi put su se sreli u junu 2021. godine, u kvalifikacijama za Vimbldon, kada je Molčan slavio nakon dva seta (6:2, 7:6).

Naredna dva meča odigrana su na tvrdoj podlozi, u novembru 2021. u Bratislavi i februaru 2022. u Monpeljeu. Slovak je trijumfovao pred domaćom publikom (6:1, 4:6, 6:3), a Džumhur u Francuskoj (7:6, 6:0).

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Damir Džumhur Aleks Molčan Umag

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC