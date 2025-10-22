logo
Zbog njih "izdao" zemlju i Dončića i ovako mu vraćaju: Ekspresan otkaz za Jokićevog drugara

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Olimpija iz Milana i Vlatko Čančar rastali se poslije samo dvije utakmice u Evroligi.

Vlatko Čančar dobio otkaz u Olimpiji Milano Izvor: Vid Ponikvar/Sportida

Slovenački košarkaš Vlatko Čančar dobio je otkaz u Olimpiji iz Milana. Kao što se i spekulisalo posljednjih dana, odlučeno je da Čančar i Olimpija raskinu saradnju poslije neubjedljivog početka sezone u kojima su obje strane bile nezadovljne i zbog toga nije bilo razloga da se nastavi dalje.

U zvaničnom saopštenju, Olimpija se zahvalila Čančaru na "ponašanju za primjer i profesionalizmu koji je pokazao", uz poruku da se nadaju da će uskoro moći da se vrati na teren - potpuno spreman.


Ove sezone Vlatko Čančar je odigrao samo dvije utakmice za Olimpiju u Evroligi - i to protiv Zvezde i Partizana - sa beznačajnim učinkom. Zapravo za ukupno 15 minuta na parketu nije uspio da se upiše ni u jednu statističku kategoriju, ima samo 0/1 za dva poena, dvije izgubljene lopte i dva napravljena faula.

Jasno je da je daleko još od fizičke spreme potrebne za Evroligu, kamoli od one najbolje forme koju je prije nekoliko godina imao u Denveru kada je igrao kod Nikole Jokića.

Izvor: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nije pomoglo ni to što je ovog ljeta "izdao" svoju reprezentaciju Slovenije i Luku Dončića kako bi se u potpunosti spremio za novu sezonu, pošto očigledno ni to nije bilo dovoljno da zadovolji standarde trenera Etorea Mesine koji je od NBA pojačanja, koje ima i NBA prsten, svakako očekivao više.

Ostaje da se vidi gdje i na koji način će Vlatko Čančar nastaviti svoju karijeru, ali ova situacija iz Milana definitivno ne ohrabruje da će to biti opet u Evroligi.

Tagovi

Vlatko Čančar košarka Olimpija Milano Evroliga

