Danac iz parlamenta, "lagan" na žutim kartonima dijeli pravdu Borcu u Konferencijskoj ligi

Evropska fudbalska unija odredila je arbitre za prvi meč između Borca i Petrokuba u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Izvor: Claus Bergmann / imago sportfotodienst / Profimedia

UEFA se odlučila za dansku sudijsku četvorku i to glavni će biti Jakob Sundberg sa linijskim arbitrima Viktorom Skajtom i Jesperom Dalom, dok će četvrti sudija biti Sven Da Funder-Kristensen.

Jakob Sundberg je jedan od najcjenjenijih skandinavskih arbitara mlađe generacije, što potvrđuje i priznanje za sudiju godine u Danskoj koje je osvojio 2022. godine.

Pored uspješne sportske karijere, Sundberg ima i impresivnu poslovnu biografiju - van fudbalskih terena radi u danskom parlamentu (Folketinget) kao šef odsjeka za ljudske resurse, ekonomiju i administraciju.

Sundberg je na velikoj sceni debitovao 2019. godine u danskoj Superligi, koja predstavlja okosnicu njegove dosadašnje karijere sa više od 100 odsuđenih mečeva. Već 2022. godine stekao je zvanje FIFA/UEFA sudije, čime su mu otvorena vrata međunarodne scene.

Do sada je vodio brojne utakmice u kvalifikacijama za evropska takmičenja, a ima iskustva i sa regionalnim klubovima s obzirom da je dijelio pravdu TSC-u iz Bačke Topole u duelu sa švajcarskim Luganom (4:1).

Iako Danac važi za korektnog, dosljednog i staloženog arbitra bez istorije velikih skandala ili kontroverznih odluka, osim na meču turske Superlige između Adane Demirspor i Galatasaraja, ali je takođe poznat i kao "lagan" pri dodjeli žutih kartona - 4.24 po utakmici, na čemu treba da pripaze u banjalučkom klubu.

U slučaju prolaska u narednu rundu takmičenja, Borac će odmjeriti snage sa boljim iz duela između bjeloruskog ML Vitebska i crnogorske Sutjeske iz Nikšića.

(MONDO)