Finac Mikael Jantunen nastavlja karijeru u Španiji, nakon neubjedljive sezone u Turskoj.

Izvor: MN PRESS

Finac Mikael Jantunen novo je pojačanje Real Madrida. Nakon što je završio misiju u Fenerbahčeu i postao slobodan agent, bio je na radaru Crvene zvezde i drugih evropskih klubova, ali se krilni centar ipak odlučio za Španiju.

Prema navodima "Baketnjuza", Jantunen je u završnim pregovorima sa "kraljevskim" klubom i pitanje je trenutka kada će sve biti ozvaničeno.

Finac stiže kao zamjena za Treja Lajlsa, koji se vratio u NBA ligu poslije odlične sezone. On će biti jedno od najzvučnijih pojačanja Madriđana poslije dolazaka Timotija Luvavu-Kabara i Haimea Pradilje. Crvena zvezda se u međuvremenu snašla, pošto je mjesta na visokim pozocijama popunila Džonatanom Motlijem i Patrikom Boldvinom.

Ko je Mikael Jantunen?

Jantunen je rođen 200. godine u Helsinkiju i već godinama je standardan član reprezentacije Finske. Mnoge je iznenadio njegov rastanak sa Fenerbahčeom poslije samo jedne sezone. Prethodno je imao sjajne partije u dresu Pariza tokom dvije sezone, koliko je proveo u Francuskoj. Igrao je još za Trevizo i Ostende, dok je seniorsku karijeru počeo u domovini.

Njegov transfer prošlog ljeta glasno je odjeknuo, ali nije uspio da se ozbiljnije nametne u timu Šarunasa Jasikevičijusa. Spekulisalo se i da je plata Finca iznosila oko 550.000 evra, dok detalji transfera u Real još nisu poznati.

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(MONDO)