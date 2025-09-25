Dželat Srbije već dominira u prvaku Evrope!

Sjajni finski krilni centar Mikael Jantunen dominantno je počeo epizodu u Fenerbahčeu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Finski košarkaš Mikael Jantunen (25 godina, 204 centimetara), jedan od "dželata" reprezentacije Srbije na Eurobasketu, u velikom stilu je zaigrao za Fenerbahče.

U meču turskog Superkupa ubacio je 19 poena uz četiri pogođene trojke za prvaka Evrope u pobjedi protiv Bešiktaša (85:83), koji sa klupe vodi srpski stručnjak Dušan Alimpijević.

Američki bek Devon Hol, član šampionskog tima Fenera iz prošle godine, bio je igrač utakmice sa 23 poena, uz četiri pogođene trojke iz šest pokušaja, dok je plejmejker Fenerbahčea Vejd Boldvin dodao 20, uz pet asistencija.

Jantunen, novi krilni centar Fenerbahčea, bio je i prvi skakač ekipe u meču u kojem se Bešiktaš vratio sa ogromnog minusa u drugoj četvrtini (16:40) i pokazavši karakter potpuno "otvorio" završnicu.

Alimpijevićev tim se vratio iz mrtvih

Izvor: Esber Ayaydin / AFP / Profimedia

Bešiktaš se vratio u finišu na 79:82, američki plejmejker Bešiktaša Devon Dotson imao je šansu čak da donese pobjedu Bešiktašu trojkom za trijumf, ali nije pogodio. U kultnoj dvorani "Sinan Erdem" najefikasniji u Alimpijevićevom timu bio je upravo Dotson, sa 25 poena. On je stigao u Tursku ovog leta, na poziv srpskog trenera napustio je Huventud i potpisao za Bešiktaš, vicešampiona tamošnje lige i učesnika Evrokupa za sezonu 2025/26.

Fenerbahče je ovaj trijumf proslavio u svlačionici, u kojoj nije bilo nekoliko značajnih igrača. Dok je oporavljeni Tarik Biberović igrao samo pet minuta i 38 sekundi, Brendon Boston, Bonzi Kolson, Skoti Vilbekin i Tejlen Horton-Taker nisu bili u rosteru od 12.ž

