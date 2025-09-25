logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dželat Srbije već dominira u prvaku Evrope!

Dželat Srbije već dominira u prvaku Evrope!

Autor Dragan Šutvić
0

Sjajni finski krilni centar Mikael Jantunen dominantno je počeo epizodu u Fenerbahčeu.

Odlična partija Mikaela Jantunena za Fenerbahče Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Finski košarkaš Mikael Jantunen (25 godina, 204 centimetara), jedan od "dželata" reprezentacije Srbije na Eurobasketu, u velikom stilu je zaigrao za Fenerbahče.

U meču turskog Superkupa ubacio je 19 poena uz četiri pogođene trojke za prvaka Evrope u pobjedi protiv Bešiktaša (85:83), koji sa klupe vodi srpski stručnjak Dušan Alimpijević.

Američki bek Devon Hol, član šampionskog tima Fenera iz prošle godine, bio je igrač utakmice sa 23 poena, uz četiri pogođene trojke iz šest pokušaja, dok je plejmejker Fenerbahčea Vejd Boldvin dodao 20, uz pet asistencija.

Jantunen, novi krilni centar Fenerbahčea, bio je i prvi skakač ekipe u meču u kojem se Bešiktaš vratio sa ogromnog minusa u drugoj četvrtini (16:40) i pokazavši karakter potpuno "otvorio" završnicu.

Alimpijevićev tim se vratio iz mrtvih

Izvor: Esber Ayaydin / AFP / Profimedia

Bešiktaš se vratio u finišu na 79:82, američki plejmejker Bešiktaša Devon Dotson imao je šansu čak da donese pobjedu Bešiktašu trojkom za trijumf, ali nije pogodio. U kultnoj dvorani "Sinan Erdem" najefikasniji u Alimpijevićevom timu bio je upravo Dotson, sa 25 poena. On je stigao u Tursku ovog leta, na poziv srpskog trenera napustio je Huventud i potpisao za Bešiktaš, vicešampiona tamošnje lige i učesnika Evrokupa za sezonu 2025/26.

Fenerbahče je ovaj trijumf proslavio u svlačionici, u kojoj nije bilo nekoliko značajnih igrača. Dok je oporavljeni Tarik Biberović igrao samo pet minuta i 38 sekundi, Brendon Boston, Bonzi Kolson, Skoti Vilbekin i Tejlen Horton-Taker nisu bili u rosteru od 12.ž

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Mikael Jantunen KK Fenerbahče

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC