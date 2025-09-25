"Ja to uopšte nisam rekao": Bura zbog vijesti godine o Nikoli Jokiću

Da li će Nikola Jokić biti trejdovan u Milvoki? Ovo je istina o traču koji je zapalio društvene mreže prethodnih dana.

Američki mediji masovno su prenosili prethodnih dana navodnu izjavu novinara Sema Amika o tome da bi Nikola Jokić mogao da ode u Milvoki kod Janisa Adetokunba, međutim ispostavlja se da "vijest godine" nije tačna. Da li zbog reakcije Jokića, agenta, Denvera ili prosto jer je došlo do zabune u prenosu informacija - Amik je pojasnio svoju izjavu i ispričao da niti jednog trenutka nije govorio da će Somborac završiti u Baksima zajedno sa Adetokunbom.

"Ovo potpuno pogrešno prikazuje ono što sam rekao, čisto da znate", napisao je Amik: "Odnosio se na to da sam govorio o Janisu i Jokiću kao o 'igračima iz snova' za DRUGE timove 2027. godine - a ne da igraju zajedno (u Baksima ili bilo gdje drugo). Ovo moje 'da bude sam' odnosi se na diskusiju o 2027. u medijima i širom lige".

Kao što je poznato Nikola Jokić je ovog ljeta odbio novi ugovor u Denveru. Zaradiće više novca ako idućeg potpiše za Denver, a ono što je zanimljivo je da mnogi misle da je "ne" uslijedilo isključivo iz razloga da bi pokrenulo Nagetse, koji su zapali u jednu kolotečinu, bez svjetla koje se vidi na kraju tunela. I čini se da je djelimično uspio u tome Jokić jer je Denver ovog ljeta značajno promijenio tim.

To sve govori da ne želi trejd, što potvrđuju riječi i dobro obaviještenog novinara Zeka Loua koji je umirio navijače Denvera u svom podkastu: "Nikada se nije čuo ni šapat o odlasku Jokića. I kroz promjene trenera u posljednjem trenutku, pa kroz turbulencije u rosteru, kroz gubitak ključnih igrača, kroz otkaz Kelvinu Butu, kroz sve to - nikada se nije čuo ni šapat tipa ‘ovaj momak želi da ode u drugi tim.’"

"Nema nikakve panike oko toga. Nisam čuo ništa od njegove agencije što bi ukazivalo da je nezadovoljan ovim, onim i trećim i da bi tražio trejd. Ko zna šta je moguće, ali to je sve što sam čuo", rekao je Lou u svom podkastu.

Podsjetimo, osim Milvokija kao potencijalna destinacija za Nikolu Jokića najčešće su se spominjali L.A. Lejkersi zbog Dončića.

