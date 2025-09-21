Nikola Jokić bolestan igrao za Srbiju na Eurobasketu

Košarkaš Ognjen Dobrić ispričao sve što se dešavalo u timu Srbije na Evropskom prvenstvu u Letoniji.

Košarkaši Srbije nisu uspjeli da osvoje medalju na Eurobasketu 2025 - takmičenje su završili porazom od Finske u osmini finala, iako su na turnir stigli kao jedan od najvećih favorita. Ekipa Svetislava Pešića imala je nekoliko velikih problema tokom takmičenja, nije uspjela da ih prebrodi, pa je mnogo ranije nego što se očekivalo ispala sa Evropskog prvenstva.

O razlozima ispadanja sa Evropskog prvenstva govorio je jedan od reprezentativaca, Ognjen Dobrić. Košarkaš Crvene zvezde i njen novi kapiten gostovao je u podkastu nekadašnjeg centra Mileta Ilića, a tom prilikom otkrio je i detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti - o povredi Bogdana Bogdanovića, oporavku Vase Micića, injekcijama Alekse Avramovića i bolesti Nikole Jokića i Nikole Jovića.

Naravno, najveći udarac bila je povreda kapitena reprezentacije Bogdana Bogdanovića, koji je u grupnoj fazi završio takmičenje. Nekoliko dana kasnije napustio je tim, a reprezentacija Srbije nije uspjela da nadoknadi njegov izostanak - ni na terenu, ni u svlačionici.

"Miks raznih faktora. U smislu, Bogdanova povreda poremeti mnogo, iako mi imamo kvalitetne igrače. Bogdan je Bogdan. Nije slučajno kapiten i nosilac te reprezentacije, cijele generacije, naš vođa. Nismo uspjeli da zakrpimo tu rupu. Ne kažem da drugi igrači nisu dali doprinos, ali Bogdanov doprinos je teško nadomjestiti, iskreno. Krenulo je sve od toga, protiv Portugala ta povreda bezazlena, neka kontra, nešto sam se povrijedio... Ispade da je ozbiljno i da mora nazad u Ameriku.

Bogdanović nije bio jedini... Povrijedio se Aleksa Avramović, a bolesni su bili NBA igrači Nikola Jokić i Nikola Topić, koji su danima pokušavali da skinu temperaturu.

"Tada je krenulo, pa onda Avramović se povrijedi protiv Turske. Tu utakmicu izgubimo, odemo na teži dio kostura. Dobro, mi ga nismo ni vidjeli poslije, ali nakon toga imali smo neke bolesti. I fizioterapeut i dva igrača su bila. Jokić i Jović mali su bili pod temperaturom od Turske do Finske. Sve to kada se nekako sklopi... Opet, oporavili su se! I Avram je primio injekcije, ovolika injekcija mu ulazi u petu, gledam... Nevjerovatne stvari. Pritom, odigramo malo lošije utakmicu, oni odigraju fenomenalnu utakmicu, dođu stvarno motivisani. Ljudi su odigrali, stvarno svaka im čast", rekao je Dobrić.

"Žao mi je, znaš ono, što se krene odmah po igračima. Svi ti igrači su htjeli. Ja to ne mogu da vam opišem! Vasa koji povrijeđen hoće da se vrati, trenira pet puta više od svih nas da bi ušao u neku formu i da bi nam pomogao. On je mogao da kaže 'Okej, povrijedio sam se, idem ja kući, šta ja imam da se cimam ovdje više, odoh da se spremam za novu sezonu'. Potpisao novi ugovor, Međutim ne, ostao je i radio kao konj! Mi treniramo jednom dnevno, on trenira dva puta dnevno i ubaci teretanu, vježbe da taj zglob oporavlja. List, nemam pojma ni ja sad. Komplikovana neka povreda je bila, tetiva neka. Mučio se sa tim čovjek. On nije trenirao sa nama, ja mislim, do... Mi smo igrali sa Slovenijom 21. avgusta u Areni, on je par dana prije toga tek počeo da trenira sa nama. On je sve radio individualno, da proba da se vrati. Kad je bio spreman ušao je u taj timski trening. To je pred kraj priprema. Mi već mjesec dana peglamo, svi zajedno", prisjeća se Dobrić.

Po njegovim riječima, Vasilije Micić bio je izuzetno posvećen reprezentaciji tokom nastupa na Evropskom prvenstvu. Naporno je radio, svakodnevno pokušavao da uhvati ritam i pomogne timu. Dobriću je najviše žao što i nakon takvog truda, reprezentativci dobijaju loše komentare navijača koji očekuju odličja na svim turnirima.

"Mi odemo na prvenstvo... Završi se utakmica, imamo dva-tri dana do sljedeće, mi imamo slobodno jutro, iskuliramo malo, terapije, kome šta treba... On, brate, sala i trening! Da se vrati, da uđe u formu, da može da pomogne ekipi. Ljudi to ne vide. Žao mi je što onda pričaju o svemu. Kako je odigrao? Kako ovo? Kako ono? Svima je žao što je tako odigrao. Znamo i mi da on nije bio na svom nivou. Svima je to jasno! Igrači na tom nivou nisu došli da budu gubitnici. Imaju poremećaj u glavi, da mora da se pobijedi šta god da se igra. Jeste, to je deformacija. Majke mi. Žao mi je što ih osuđuju tako, ne bih volio da imaju loše mišljenje o njima jer stvarno nisu to zaslužili. Mnogo su oni uložili u tu reprezentaciju, to nije ispalo kako treba. Naravno, svi se slažemo, svi smo to vidjeli. Vjerujte da su uložili mnogo da se vrate, da pomognu, ali eto - nisu uspjeli", rekao je novi kapiten Zvezde.

