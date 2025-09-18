"Kad se probudim i pomislim na njega": Rudi Gober otkrio zašto je Nikola Jokić jedan od najboljih ikada

Centar Minesote Rudi Gober govorio je o rivalstvu sa Nikolom Jokićem.

Izvor: EPA/JUSTIN EDMONDS/Youtube/The Young Man and The Three/Printscreen

Francuski centar Rudi Gober je propustio minulo Evropsko prvenstvo gdje je njegova reprezentacija eliminisana u osmini finala, a u novoj sezoni u NBA ligi ga čekaju novi okršaji sa trostrukim MVP-em Nikolom Jokićem. Važi za jednog od najboljih defanzivaca, četiri puta je nagrađen u najjačoj košarkaškoj ligi, ali čuvanje Jokića je za njega naveći mogući izazov.

Iako su na terenu ljuti rivali, Gober gaji veliko poštovanje prema srpskom asu i ističe da je zahvalan što ima šansu da se takmiči sa jednim od najboljih igrača svih vremena.

"Kada se probudim i dobijem priliku da igram protiv Jokića, uvijek sam zahvalan što imam šansu da zaustavim jednog od najboljih igrača na svijetu... Mislim na način na koji njegov mozak funkcioniše, način na koji je u stanju da se prilagodi situacijama i pronađe pravu akciju i to radi dok je umoran, radi to dok igra mnogo minuta", rekao je Gober tokom svog gostovanja u podkastu "The Young Man and The Three".

"Mislim da je to ono što ga čini jedinstvenim", poentirao je as Minesota Timbervulvsa.

Denver je favorit dok ima Nikolu Jokića

Denver Nagetsi du 2023. godine osvojili istorijsku titulu, a razlog je to što su u svom timu imali jednog od najboljih košarkaša u istoriji ovog sporta. Njegova inteligencija impresivna, motiviše saigrače, lider je na terenu i tim iz Kolorada je uvijek favorit kada Jokić igra. Vidjećemo koliko mogu u narednoj sezoni, a utisak je da mogu znatno više nego u prošloj kada Jokić nije imao očekivanu podršku saigrača. Nagetsi su konačno doveli alternativu Jokiću, pošto je stigao Jonas Valančijunas. Pored njega, na centarskoj poziciji će imati i Mozesa Brauna.