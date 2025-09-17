Gdje je Jokić poslije Eurobasketa? Cijela Srbija zna gdje nije: "Šta će mom sinu Beograd i splavovi, da bude faca?"

Nikola Jokić trenutno je na odmoru od nekoliko nedjelja do početka priprema u NBA ligi. I svi znaju gdje se izoluje u tim trenucima.

Izvor: MN PRESS, Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikola Jokić neočekivano rano završio je sa saigračima iz reprezentacije Srbije učešće na Eurobasketu i sada okružen najbližima odmara i sprema se za početak priprema u NBA ligi, jer će na kamp Denvera za dvije nedjelje. U međuvremenu, Jokić se povukao iz javnosti, mada joj ni ovog ljeta i nije bio dostupan izuzev na terenu i nalazi mir pred novu sezonu u Nagetsima.

Kako Jokić provodi dane odmora u Srbiji? Njegov otac Branislav je svojevremeno rekao potpuno iskreno, pričajući o porodičnim planovima.

"Ono što Nikola voli to su obične stvari. Napravićemo porodične kuće za trojicu sinova, svako ima po auto, uredićemo hipodrom za konje da može tu svoju ljubav da zadovolji. Šta ćeš više? Nije da prije nismo imali i vikendicu i konje i slične stvari, šta sad treba više od ovoga? Treba možda da ode u Beograd na splavove i šta će on tako, da bude neka faca?", objasnio je Branislav Jokić u intervjuu za "Sportal" prošle godine.

Jokić senior, inače poljoprivredni inženjer po struci, objasnio je da Nikola voli jednostavne, porodične stvari.

"Njega to ne interesuje, ima i ovdje muziku i omiljenu kafanu gdje odlazi petkom i subotom sa svojim prijateljima iz djetinjstva. Ne sjedi on sa novopečenim prijateljima, teško on prima nove ljude oko sebe, moraju biti iz svijeta košarke ili konja, treće nešto baš jako teško", istakao je Branislav Jokić.

Roditelji i braća oduvijek su vjerovali da u trostrukom MVP NBA lige postoji nešto posebno. Nikola je odrastao u porodici u kojoj je majka Nikolina radila kao medicinska sestra, a ima i dvojicu braće - Strahinju i Nemanju - koji su mu takođe pomogli da postane jedan od najboljih igrača sveta.

Štaviše, i menadžer Miodrag Ražnatović tvrdi da Nikola bez Strahinje ne bi uspio.

"Bilo je nešto posebno u njemu.Rijetko to u današnje vrijeme pominjem, ali jednostavno sam znao da će biti dobar košarkaš. Ali tada niko nije znao koliki će uspjeh postići", iskreno je dodao Branislav Jokić.

"Naš stan je bio jako mali"

Nikola Jokić jednom prilikom je objasnio kako je izgledalo njegovo djetinjstvo:

"Naš stan je bio vrlo mali. Imali smo dvije sobe, kuhinju i kupatilo. Tu su živjeli moja mama, tata, ja, dva brata i baka. Bila je puna kuća", ispričao je sjajni košarkaš jednom prilikom.

Sljedeći koraci koji čekaju Nikolu Jokića su u NBA ligi, biće neophodno opravdati nevjerovatan rezultat koji je pravio u sezoni za nama, kad je prosječno bilježio tripl-dabl. Tim u kojem igra reprezentativac Srbije djelimično je promijenjen, pa će najbolji košarkaš svijeta sada imati i dosljednu zamjenu, pošto je u Kolorado stigao Jonas Valančijunas, iskusni centar. Prvi meč Denvera na programu je 5. oktobra u tri sata poslije ponoći po našem vremenu.

