Bivši trener Denver Nagetsa Majkl Meloun od sada će raditi kao analitičar na televiziji.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaški trener Majkl Meloun naredne sezone neće voditi tim u NBA ligi, već će tokom čitave takmičarske godine biti analitičar televizijskog kanala ESPN. On je u novoj ulozi debitovao prošle sezone, nakon što je dobio otkaz u timu iz Kolorada, ali će sada sezonu početi kao stalni član jedne izuzetno jake ekipe.

Mnoge je prethodnih dana zanimalo zašto je Meloun odlučio da ostavi po strani trenersku karijeru i započne novo poglavlje tokom kojeg će raditi sa novinarkom Malikom Endruz, poznatim NBA analitičarem i voditeljom Stivenom Ej Smitom, čuvenim Brajanom Vindhorstom, kao i nekadašnjim NBA igračima Kendrikom Perkinsom i Ričardom Džefersonom uz dodatak dugogodišnjeg generalnog menadžera Golden Stejta Boba Majersa. Razlog je - a možete da pretpostavite - novac!

Vidi opis Meloun više nije košarkaški trener, ima dobar razlog za to: Sa Jokićem osvojio titulu i prešao na TV Trener Denver Nagetsa Majkl Meloun. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

"U svakom slučaju, nije iznenađujuće što se Meloun nije vratio trenerskom poslu ovog ljeta, čak ni kada se u njegovom rodnom gradu otvorio posao u Niksima. Otpremnina od 25 miliona dolara od Denvera vjerovatno ga je spriječila da prihvati još jedan trenerski posao, jer bi trenerski posao to pokvario, dok posao u televiziji vjerovatno neće. Nagetsi su nastavili dalje, zadržavajući Melounovog glavnog asistenta za sezonu 2025/26, Adelmana - čovjeka koji je u mnogo čemu suprotan Melounu", navodi se u tekstu.

Zašto je Meloun dobio otkaz?

Dugogodišnji trener Denver Nagetsa može da se posveti karijeri na televiziji, nakon što je sa timom iz Kolorada napravi ostvarno velike rezultate. Osvojio je titulu, ispisao rekorde za deset godina na klupi, a na kraju pomalo neočekivano dobio otkaz baš prije nego što će početi plej-of.

Porodica Krenke koja već dvije i po decenije posjeduje Denver Nagetse odlučila je da presječe i otjera dvojicu ljudi koji nisu bili u dobrim odnosima. Pored Majkla Melouna koji je otpušten sa mjesta prvog trenera, otkaz je dobio i generalni menadžer Kelvin But, prvi operativac tima i čovjek koji je sastavljao ekipu.