"Zašto Jokić igra na stolovima? Ja ću ti reći, jer oni ne smiju": Garnet vidi šta mu se događa i pobjesnio je

Nekadašni MVP NBA lige veoma oštrim tonom govorio o Nikoli Jokiću i njegovom statusu u Denveru.

Legendarni NBA as Kevin Garnet (49) ispratio je Denverov kraj sezone u plej-ofu i razočaran je time što se od Nikola Jokića očekuje da bude i najbolji igrač i trener ekipe.

"Kada igrač preuzme i okuplja ekipu, nije dobro", rekao je on u svom podkastu "KG Certified".

Prema njegovom mišljenju, Majkl Meloun nije smio da dobije otkaz pred plej-of i da bude zamijenjen Dejvidom Adelmanom, koji je u petak proglašen trenerom "na neodređeno".

"Reći ću ti nešto o treneru kao što je Majkl Meloun. Ta pozicija kao trenera je mnogo teža nego što se čini, jer moraš da balansiraš velike egoe, a uz to imaš i instrukcije 'odozgo', od koga god. Na kraju krajeva, sve se svede na taktiku i zadatak je trenera da 'pogura' najbolje igrače, da stvori igračima najbolje pozicije da budu uspješni. Ipak, potrebno je da postoji i dijalog najboljeg igrača i trenera i to mora da bude zdravo. To ne bi trebalo da se promijeni", kazao je on.

"Nikad nisam vidio takvu situaciju"

"Prema mom mišljenju, a dugo sam u košarci, ne smiješ sve to da mijenjaš usred tako važnog trenutka sezone. Nikad nisam vidio da neko pred borbu za titulu otpusti trenera i generalnog menadžera. Kreneš u bitku, spremaš se, a onda 'ubiješ svog generala'. Poslije toga tražiš od igrača da nastupaju bez trenera koji je bio tu cijele godine."

"I koji ti je osvojio titulu", dodao je njegov sagovornik, Pol Pirs.

"Oni ovo ne smiju da kažu, ali reći ću ja"

"Svi moramo da budemo odgovorni i realni kada pričamo o ovome. Tražimo od Denvera da izađe na teren i da uradi neko nevjerovatno s*anje. Tražimo da pomoćni trener uđe i zamijeni trenera koji ga je doveo. Ne, oni ovo ne smiju da pričaju i ne mogu, ali mi možemo ovdje. Denver nije imao nikakvu šansu", sve oštrije je govorio Garnet.

"Tražiš od najboljeg igrača ne samo da bude najbolji igrač, već i da bude je*eni trener? Da govori igračima šta da rade. Bježi odavde, nikoga ne plaćaju za sve to. Potrebno je da budeš i trener? Nije slučajno da Jokić ne radi ništa tokom ljeta, da igra na stolovima... Ne, brate", dodao je Garnet, šampion NBA lige sa Bostonom 2008.