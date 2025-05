"Reći ću ti ko je pravi igrač za Jokića, bolji od Portera": Pol Pirs se sjetio NBA asa koga su mnogi zaboravili

Denver mora da bude aktivan na tržištu, a Pol Pirs je preporučio da tim pojačaju slanjem Majkla Portera Džuniora u Sakramento. U tom slučaju dobili bi jednu veliku zvijezdu NBA lige.

Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia / YouTube/ KG Certified

Košarkaški fanatici su gotovo jednoglasni u ocjeni - Denver je bacio niz rijeku još jednu sjajnu sezonu Nikole Jokića. Najbolji košarkaš na planeti nije imao tim dovoljno dobar da napadne titulu, pa će u novu sezonu morati da uđe okružen novim saigračima. Ispodprosječne partije startera, malo opcija na klupi i manjak iskustva igrača koji su mogli da preuzmu specifične uloge u timu koštali su previše tim iz Kolorada i sve ljubitelje košarke u Americi zanima kako će Nagetsi to probati da promijene.

Dok se priča o angažovanju košarkaša koji je sa Denverom osvojio šampionsku titulu, a zatim krenuo nizbrdo u karijeri, ima i onih koji umjesto čelnih ljudi Nagetsa razmišljaju o krucijalnim potezima na tržištu. Nekadašnji košarkaš Pol Pirs otkrio je da vidi Demara Derozana kao idealni dodatak timu Denver Nagetsa, a to bi mogla da bude i veoma zanimljiva opcija. Naravno, Pirs je ovo uradio iz najbolje namjere - jer obožava Nikolu Jokića, smatra da je MVP tekuće sezone i da je u istoriji NBA lige samo Majkl Džordan bio bolji od srpskog košarkaša.

Zašto baš Derozan? Evo šta Pirs

"Ako imaš najboljeg igrača za narednih pet igrača, moraš da dovedeš neke dijelove oko njega. Kako bi bilo da imaju Demara Derozena u tom timu? On ne bi bio najbolji ili drugi najbolji igrač svake druge večeri. Daće ti više nego što ti je dao Majkl Porter Džunior. Ako bude davao 15 poena ili dabl-dabl u svojim dobrim večerima? A to je u stanju da uradi. To bih ja 'gađao'", rekao je Pirs za KG Certified.

Legendarni NBA šampion sa Boston smatra da je Nagetsima hitno neophodna "popravka" ekipe. Smatra da je uz Jokića jedini "zakucan" Eron Gordon.

"Unaprijedio bih ovaj tim u Denveru. Imam najboljeg igrača u ligi i morao bih da napravim bolji tim. Morao bih da dovedem bolje 'dijelove' oko njega i da u ove dvije godine napadnemo titulu. U toj potrazi morao bih da 'pomjerim' Džamala Mareja i Majkla Portera. Ključni igrač je Jokić i morate da zadržite Gordona. Volim Mareja, ali ne znam kakav će Marej da se pojavi, a potreban je neko ko će se pojaviti. Da Jokić zna da ima nekoga ko će biti tu ako on ne odigra na 'super MVP' nivou. Nemaju još jednog takvog igrača. Osnova su mi Jokić i Gordon."

"Da li može bolje na Marejevoj poziciji? Morao bi neki Ol-star, jer je on igrač na granici Ol-stara. Majkl Porter? Ne znam da li je bio povrijeđen, ali nije igrao sa neophodnim intenzitetom koji je potreban u plej-ofu. U previše utakmica nije bio tu. Nije bio prisutan. Nanio je više štete nego što je pomogao. Takođe, zadržao bih i Kristijana Brauna, igrača sa šampionskim pedigreom, osvajačem NCAA titule, NBA šampionom u svojoj prvoj sezoni."

Svakako, Demar Derozan djeluje kao logičan izbor - Denver Nagetsima bi bio potreban igrač njegovih kvaliteta, ali... Pitanje je kako tim iz Kolorada može da dobije košarkaša koji je nakon još jedne loše sezone tima iz Kalifornije primamljiv brojnim timovima. Sigurno će postojati mnogo "udvarača" spremnih da namame Demara u svoj tim.

Kako bi Derozan mogao da stigne u Denver?

Već se zna da Denver Nagetsi nemaju mnogo pikova koje bi mogli da iskoriste za jačanje tima, pa bi u narednom periodu morali da se odreknu nekih od najboljih igrača. Nikolu Jokića ne bi željeli da puste, Eron Gordon mu je previše bitan saigrač, a Kristijan Braun za sada još ne može da donese mnogo u razmjenama sa drugim ekipama. To znači da su glavni kandidati za odlazak Džamal Marej i Majkl Porter Džunior - za kojeg se već interesuje Portland.

Krilni košarkaš tima iz Kolorada za nijansu je bliži, prije svega zbog povreda koje ga muče i koje ga sprečavaju da u većoj mjeri pomogne Nikoli Jokiću na terenu. Po svemu što radi na terenu, Majkl je zanimljiv brojnim NBA ekipama, ali one uglavnom okrenu glavu kada dobiju uvid u njegov medicinski karton. Morao bi Sakramento da zažmuri na jedno oko, ali i da spakuje još nekog za Kolorado.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Majkl Porter Džunior trenutno ima desetak miliona dolara veću platu od Demara Derozana, pa je jasno da njih dvojica ne bi mogli tek tako da zamijene klubove. Sakramento Kingsi bi morali da daju još jednog košarkaša. Primjera radi, to bi mogao da bude Jonas Valančijunas, za kojeg su se Denver Nagetsi već interesovali prije nekoliko mjeseci.

Ukoliko bi Demar Derozan i Jonas Valančijunas zajedno krenuli iz Sakramenta ka Denveru, NBA liga bi odobrila trejd u kojem Jokićev tim dobija dvojicu košarkaša. Dok bi Valančijunas odmah postao godinama čekana zamjena za Nikolu Jokića, Derozana bi sačekalo mjesto u startnoj petorci i velika uloga u timu.

Ko je Demar Derozan?

Iskusni američki košarkaš Demar Derozan trenutno igra za Sakramento Kingse, daleko od plej-ofa i od prvog plana u NBA ligi. To mu je četvrti tim u karijeri. Draftovan je davne 2009. godine kao deveti pik, nakon što je odigrao samo jednu sezonu na koledžu Južna Karolina. Kako je tada istakao, Demar Derozan je nakon samo jedne sezone na koledžu stigao u NBA ligu da bi mogao da zaradi više novca i obezbijedi bolju ljekarsku negu za svoju bolesnu majku.

Derozan je od 2009. do 2018. godine igrao za Toronto, a zatim je po tri sezone nosio dres San Antonija i Čikaga u kojem je odigrao neke fenomenalne mečeve. Od 2024. godine je u Sakramentu, gdje ima veoma važnu ulogu. Tokom ligaškog dijela tekuće sezone Demar Derozan prosječno je bilježio 22,2 poena, 4,4 asistencije i 3,9 skokova po utakmici.

Čak šest puta učestvovao je na Ol-star mečevima, dva puta je biran u drugu najbolju petorku NBA lige, a jednom je bio i u trećoj najboljoj petorki lige. Kao reprezentativac SAD osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Španiji 2014. godine, ali i na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine. Na oba turnira Amerikanci su pobijedili Srbiju, a u srpskom timu u Brazilu bio je i Nikola Jokić. Obojica su na tom meču postigli po šest poena.

Izvor: MN PRESS PHOTO/© MN press, all rights reserved

Navijačima u Srbiji dobro je poznat i zbog dvije situacije koje je u NBA imao sa "našim" ljudima. Protiv srpskog trenera Darka Rajakovića "ratovao" je nakon utakmice Toronta i Čikaga, ali ima Demar Derozan i dobra iskustva sa Balkancima.

Greg Popovič, kojeg u SAD često nazivaju "Ludi Srbin", izašao mu je u susret u veoma važnom trenutku - dok je njegov otac gubio bitku za život.