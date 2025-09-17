logo
Majk Meloun ima novi posao: Otjerali ga iz Denvera poslije osvojene titule, sad će raditi sa "drim timom"

Autor Dragan Šutvić
0

Majk Meloun je dobio novi posao i radiće kao analitičar "ESPN" tokom naredne NBA sezone.

Majk Meloun ima novi posao Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Doskorašnji trener Nikole Jokića u Denveru Majk Maloun ima novi posao. On se pridružio "ESPN-u" gde će u narednoj sezoni biti jedan od stručnih konsultanata tokom utakmica u emisiji "NBA kauntdaun".

Trener sa najviše pobjeda u istoriji Denvera je prošle sezone debitovao na ovoj televiziji kada je komentarisao finalnu seriju NBA lige između Minesote i Oklahome, a sada je potpisao dugoročni ugovor.

Sada će raditi zajedno sa novinarkom Malikom Endruz, poznatim NBA analitičarem i voditeljom Stivenom Ej Smitom, čuvenim Brajanom Vindhorstom, kao i nekadašnjim NBA igračima Kendrikom Perkinsom i Ričardom Džefersonom uz dodatak dugogodišnjeg generalnog menadžera Golden Stejta Boba Majersa. "ESPN" je napravio pravi analitičarski "drim tim" za svoj program.

Maloun je bio asistent u nekoliko ekipa prije nego što je 2013. godine dobio stalan posao u Sakramento Kingsima, Poslije samo jedne sezone prešao je u Denver gdje je ostao skoro deset godina. Na kraju je otišao zbog sukoba sa tadašnjim generalnim menadžerom Kalvinom Butom koji je takođe dobio otkaz.

Osvojio je jedinu titulu u istoriji Denver Nagetsa, a takođe je i trener sa najviše pobjeda u istoriji ove NBA franšize. Imao je poseban odnos sa Nikolom Jokićem, a na mjestu trenera ga je zamijenio njegov asistent Dejvid Adelman.

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Majk Meloun košarka NBA liga

