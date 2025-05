"Sve je u glavi, džaba im radna etika": Zbog ove rečenice je Majk Meloun dobio otkaz u Denveru

Ostin Rivers je otkrio da je rečenica Majka Melouna koju su mu mnogi zamjerili u potpunosti tačna.

Majk Meloun je morao da odstupi sa mjesta trenera Denvera malo pred početak plej-ofa, a jedna od posljednjih izjava koju je dao je bila da "igrači više ne gledaju snimke". Mislio je na skauting koji im se daje, a to je potvrdilo duboki jaz između njega i tima i tada ga je zamijenio Dejvid Adelman. Sada je o tome pričao i Ostin Rivers.

Sin Doka Riversa je i sam bio NBA igrač od 2012. do 2023. godine, a igrao je i za Denver Nagetse u svojoj pretposljednjoj NBA sezoni. Istakao je da se apsolutno slaže sa Melounom, a onda je ukazao da je zbog istih stvari jako ljut i Džej Džej Redik.

"Igrači moraju da gledaju snimke onoliko koliko rade na sebi. Ne gledaju više video analize, to je rekao Majk Meloun. Kuminga ima strašnu radnu etiku. Znam ljude koji ga znaju lično, on živi u teretani. Sjajno, ništa od toga ti sada ne znači. Znaš li kako da se krećeš bez lopte?", rekao je Rivers.

Istakao je bivši plejmejker Nju Orleansa, Los Anđeles Klipersa, Vašingtona, Hjustona, Njujorka, Denvera i Minesote da je i sam griješio tokom karijere i da mu je na to ukazao Kris Pol. Vjerovatno da je bio u pravu jer će Pol sa 40 godina vjerovatno igrati i naredne godine, a Rivers je sa 32 godine već dvije sezone "penzioner".

"Iznenadio bi se koliko momaka ne zna akcije. Zato je Džej Džej Redik izgubio živce. Momci zaboravljaju akcije. Nema akcije na terenu koju Stef i Drejmond ne znaju. Oni najbolji uče. Ja sam shvatio koliko sam ja griješio. Pobijedimo, dao sam 15-20 poena, pustim film. Pogledam Krisa Pola, on gleda klipove akcija cijeli let. On uči stvari, sve je bolji. Sve je u glavi. Talenat je bitan, ali ono što pravi razliku između velikana i dobrih igrača je u glavi!", zaključio je Ostin Rivers.