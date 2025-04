Sve se treslo u Denveru kad je Majk Meloun dobio otkaz: Zato ne čudi šta je Nikola Jokić rekao o svom šefu

Zašto se Majkl Meloun nije oglasio poslije otkaza u Denveru? Posljednje informacije govore da je izuzetno bijesan kako su mu svi okrenuli leđa, pa tako i ne čudi što je i Nikola Jokić vrlo hladno govorio nakon rastanka sa šefom.

Majkl Meloun dobio je otkaz u Denveru poslije deset godina i ova vijest iznenađenje je bila samo za one koji nisu bili upoznati sa "toksičnom" atmosferom u klubu. Meloun je dugo bio u sukobu sa generalnim menadžerom Kelvinom Butom, a sve je postajalo problematičnije kada su i rezultati bili sve slabiji.

Zato je Meloun dobio otkaz poslije četiri uzastopna poraza, inače samo tri kola prije kraja regularnog dijela sezone, a čini se da je to pozitivno uticalo na sve u Denveru. Iako je Meloun donio jedinu šampionsku titulu u istoriji Nagetsa, djelovalo je da je bio prilično tvrdoglav po pitanju nekih stvari, takva loša atmosfera prenosila se na igrače koji su tačno znali ko je trenerov miljenik i ko nije, pa ćemo vidjeti da li će nasljednik Dejvid Adelman uspjeti da preokrene situaciju koja nije još izgubljena.

Interesantno je da se Majkl Meloun nije još oglasio poslije otkaza, čak nije ni preko medija objavio saopštenje ili recimo pismo upućeno navijačima što znaju da urade treneri, a prema posljednjim informacijama razlog je to što je bijesan. Prvenstveno na gazdu kluba Stena Krenkea, i njegovog sina Džoša koji upravlja franšizom.

"Brzo se pročulo u NBA ligi da reakcija Majkla Malouna na otkaz nije bila smirena, što i nije iznenađenje. Ne krivim ga", prenio je poznati novinar Brajan Vindhorst koji tvrdi da dosadašnji šef Nikole Jokića u Nagetsima nije mogao da se pomiri sa odlukom koja mu je saopštena početkom nedjelje.

I to dovoljno svjedoči o tome koliko Meloun nije bio svjestan toga da vlasnici planiraju da ga smijene, bez obzira na to šta je učinio za njih, vjerujući valjda do kraja da ima "dobra leđa" usljed osvajanja titule 2023.

Šta je Jokić rekao o Melounu?

Nikola Jokić u majici za Kristijana Brauna

Nikola Jokić označen je od strane pojedinih medija da je "krivac" za smjenu Majkla Melouna jer prosto u Denveru ništa ne može da prođe bez njegovog "amina", s tim da je Somborac rekao da to nije istina. Preciznije, Jokić je rekao da mu je Džoš Krenke tek saopštio ovu odluku malo prije nego što će se pojaviti na društvenim mrežama.

"Ovo je posao, uživam da igram košarku kod kuće sa prijateljima, ovdje želimo da pobjeđujemo. Za mene je drugačije, profesionalac sam, to mi je posao, moram da ostanem profesionalan", rekao je Nikola Jokić poslije otkaza Melounu.

Na pitanje da li su se čuli, Jokić je samo rekao da mu je "poslao poruku" što je mnoge začudilo usljed deset godina saradnje.

Šta je spremao Meloun?

Trener Denver Nagetsa Majkl Meloun.

Prema nekim informacijama Majkl Meloun tražio je još prošle godine priliku da trejduje Kristijana Brauna, inače košarkaša koji je bio projekat generalnog menadžera Kelvina Buta, dok je ove "forsirao" Rasela Vestbruka umjesto Džejlena Piketa. U pitanju je još jedan igrač od koga je But mnogo očekivao i oko kog je nastao sukob.

S druge strane Kelvin But je ljetos pokušao da trejduje Džamala Mareja, pa Majkla Portera Džuniora, ali niti je naišao na klubove koji bi bili zainteresovani - niti su gazde bile oduševljene ovim potezom.

Ipak, bio je plan da se ovog ljeta napravi velika rekonstrukcija, ali biće to i bez Melouna i bez Buta.

Šta može Denver?

Nakon dvije pobjede na klupi sa Dejvidom Adelmanom, Denver se sprema i za treću večeras od 21.30 protiv Hjustona u gostima. Biće to prilika da Denver popravi svoje mesto na tabeli u posljednjem kolu NBA lige, pošto će večeras i saznati ko ga čeka u doigravanju. Za početak, to žele da izbjegnu, pošto mogu da padnu i na sedmo mjesto i igraju plej-in.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Nikola Jokić o problemima u Denveru Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

