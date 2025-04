"Dončić se ponaša kao derište, kada ste videli Jokića takvog?": Amerikanac ga zna u dušu, a on ga ne podnosi

Poznati američki novinar Tim Mekmahon uporedio je Nikolu Jokića i Luku Dončića i otkrio njihovu ključnu razliku.

Novinar američke TV mreže "ESPN" Tim Mekmahon, koji duže od dvije decenije piše o NBA ligi, poručio je da je najveća razlika Luke Dončića i Nikole Jokića u tome kako se bore sa emocijama. Prema njegovim riječima, Slovenac veoma burno reaguje i prolazi kroz velike emocionalne oscilacije, dok je Srbin "hladan kao led".

"Najveća razlika je u tome da Dončić prolazi kroz emocionalne uspone i padove, dok je Jokić uravnotežen kao što nikad niste vidjeli. Da li ste ikad vidjeli Jokića kako viče? Ne znam da li sam ikad to vidio", kazao je on u podkastu "Smart kukis".

"Razlikuje ih to da Dončić tako eksplicitno pokazuje svoje emocije, dok je Jokić na drugoj strani potpuno ravna linija", dodao je Amerikanac

Mekmahon je dobro upoznao Luku prateći Dalas, klubom sa kojim je imao burnu saradnju. Bivši vlasnik Dalasa Mark Kjuban oduzeo mu je 2016. godine akreditaciju sa kojom je ulazio u halu, a poznato je i da ga je Dončić napadao na konferencijama riječima: "Prvi ćeš iznositi loše stvari o meni u javnost".

Mekmahon je nedavno objavio svoju prvu knjigu o Slovencu, pod nazivom "Čudesan dječak: Luka Dončić i prokletstvo veličine". Kao neko ko je godine posvetio prateći Luku, objasnio je javnosti da se kod Slovenca uvijek odvijaju dvije situacije.

"Sa jedne strane je dobro kanalisano derište, kada viče i preemotivno djeluje. A sa druge strane je situacija kada je radostan. Obično se to odnosi na sudije i možda to nema veze sa sudijama, nekad je samo frustriran, a oni su mu meta. I pored toga, njegov najveći izazov je nekad da se nekad da se fokusira na to da su na jednoj strani trojica sudija, a na drugoj strani je tim protiv kojeg igra", objasnio je on.

"Isto su radilli i Kobi i Majkl"

Uporedio je tu Dončićevu potrebu za svađom sa načinom na koji su se motivisali Majkl Džordan i Kobi Brajant.

"Kada je dobro kanalisano 'derište', on će uvijek tražiti način da bude ljut. Ne znam da li protiv njega neko govori ružno u ligi? Pogledajte Kobija, Džordana, to je ta vrsta nemilosrdnih takmičara, koji traže način da budu 'zapaljeni', traže da ih nešto motiviše, od sitnice prave planinu... Koliko puta ste vidjeli da Luka odabere bilo kog navijača kraj terena i da mu kaže 'O, ti si rekao nešto?'. Onda bi mu se vraćao kroz cijelu utakmicu".

Mekmahon je bio prisutan kada se Dončić na sličan način "zapalio" i na utakmici Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine. Bilo je to na utakmici protiv Argentine, na kojoj je ubacio čak 48 poena.

"Uvijek ću pamtiti utakmicu Olimpijskih igara, kada je igrao za Sloveniju protiv Argentine. Bila je u suštini prazna dvorana, ali neko iza klupe Argentine je rekao nešto Luki na španskom i on je do kraja utakmice dobacivao Argentincima i pokazivao ka njemu", kazao je novinar ESPN-a.

"Luka sve to nekad izmisli"

Često Luka to radi i sebi i drugima isključivo zbog sebe, da bi se pokrenuo i "zapalio".

"Nekada Luka to prosto izmisli, naći će način da se iznervira, ali on je apsolutno najbolji kada ima taj bes u sebi koji je dobro kanalisan. I smešno je da za njega bes i radost mogu da budu veoma povezani. Nalazi radost nekad u bijesu i mislim da najviše voli kada je cijela hala protiv njega i kada joj 'iščupa srce'. Pomislite na mečeve protiv Minesote i Finiksa u plej-ofu", podsjetio je on na prošlu sezonu i na Dončićev plasman u veliko finale sa Dalasom.