"Jokić radi sve drugačije od drugih, neću da izmišljam priče o Kobiju": Mozgov u Beogradu pričao i o Rusiji

Timofej Mozgov je u pred početak VTB Superkupa u Beogradu pričao o Nikoli Jokiću, Kobiju Brajantu, ruskoj košarci...

Timofej Mozgov (39) imao je dugu i uspješnu karijeru. Osvojio je i titulu u NBA ligi sa Klivlendom i Lebronom Džejmsom, a ima i dvije bronze sa reprezenacijom Rusije. Pred početak VTB Superkupa je u Beogradu, na terenima na Kalemegdanu, pričao o raznim temama sa srpskim medijima.

"Proveo sam nekoliko godina u Americi, jedno vrijeme u Rusiji, htio sam da vidim šta je najbolje za moju porodicu. Možda ću uskoro imati neku poziciju u svijetu košarke, ali to nije moj cilj. Košarka je bila dio mog života u kom sam uživao, ali dolazi novo poglavlje u mom životu. U pitanju je nešto potpuno drugačije, ali ima malo veze sa sportom", počeo je Mozgov.

Zanimljivo je i da ne prati toliko košarku iako se dugo bavio upravo tim sportom.

"Nisam fan košarke u smislu gledanja, gledam plej-of. Neke mečeve u ruskoj VTB ligi. To je ono što pratim. Ne idem mnogo na utakmice. Košarka je bila dio mog života dugo, ne mogu to da odbacim, uvijek će biti dio mene. Ali, nisam fan, volim da gledam, volio bih da više igram, ali me leđa sprečavaju o tome."

"Jokić? To je nevjerovatno"

Možda ne prati košarku toliko pomno, ali gleda sve šta radi Nikola Jokić.

"Naravno da gledam Jokića, cijeli svijet ga gleda. Mislim da je uživanje gledati ga, uživam stvarno u tome", kaže Timofej.

Kao centar i neko ko je dugo igrao u NBA ligi ruski igrač je upitan i za to kako njemu izgleda igra najboljeg košarkaša na planeti.

"Nevjerovatno je ono što radi i kako igra košarku, potpuno drugačije od svih, posebno u odnosu na centre. Visok je, jak, ali način na koji vodi loptu, kakav pregled terena ima, kako razmišlja, nevjerovatan je. Mnogo mi se sviđa njegova igra, dodaje Mozgov.

"Neću da izmišljam priče o Kobiju"

Priznao je Mozgov da je drugi put u Beograd, ali da se osjeća kao da je prvi, jer je već zaboravio kada je bio ranije.

"Omiljeno sjećanje? Vjerovatno osvajanje NBA lige", kaže Mozgov.

Dobio je i pitanje o nekim zanimljivostima u vezi pokojnog Kobija Brajanta.

"Priče o Kobiju? Nemam ih, ne želim da izmišljam priče o Kobiju. Ništa mi ne pada na pamet", iskreno je odgovorio Rus.

"Boli mnogo"

Potvrdio je nekadašnji ruski centar da ne gleda mečeve Evrolige, pa je na kraju pričao o stanju ruske košarke. Posebno zbog sankcija i zbog toga da ne mogu da igraju u međunarodnim takmičenjima.

"Boli mnogo, kao reprezentacija i mladi igrači, moraju da nastave da rade i da treniraju. Znam ljude iz Federacije, rade sve što mogu, nadam se da ćemo biti dobro", zaključio je Mozgov.

