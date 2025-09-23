Stefan Marković odbio da priča o Srbiji na Eurobasketu: "Izbjegao bih to pitanje"

Stefan Marković nije htio da odgovori na pitanje o ispadanju Srbije sa Eurobasketa, ali jeste o Crvenoj zvezdi i novoj sezoni koja uskoro počinje.

VTB Superkup održava se u Beogradu, na turniru će igrati Crvena zvezda, Dubai, CSKA i Zenit, a jedan od igrača koji je dio svega toga je i Stefan Marković (37). Ne na terenu kao igrač, ali je tu da pruži podršku. Dugo ga nije bilo u medijima, ali je sada na Malom Kalemegdanu pričao sa novinarima poslije odlaska u penziju i svega što se dešavalo. Počelo je konstatacijom da ga baš dugo nema.

"Sa razlogom...", nasmijao se popularni Pefi.

Ubrzo je nastavio da priča o tome šta radi i u kakvom je stanju poslije penzije.

"Dobro je, nije loše. Nisam trčao nešto specijalno ovih godina, ali okej, nije strašno. Nisam se toliko zapustio. Ništa ne radim, oko djece, sa njima sam što više mogu i to je to. Imam neke hobije i stvari koje radim za sebe i svoj neki ćef. Ostalo je sve standardno.

Trudi se da gleda košarku, ali i mnoge druge sportove sada kada ima više vremena. Priznaje da mu nedostaje košarka.

"Pratim sport, sve sportove, šta god mogu da ispratim, pratim. Apsolutno je da mi fali, to nije upitno. Od kad zna za sebe sam jurio za loptom. To je nešto što ne nestaje tek tako, neka želja niti bilo šta. To fali dosta. Ali, ima sve svoje zašto."

"Ispadanje Srbije ne bih da komentarišem"

Nezaobilazno pitanje bilo je u vezi sa nedavno završenim Eurobasketom. Srbija je završila takmičenje već u osmini finala.

"Izbjegao bih to pitanje na ovakvom mjestu. Vjerujem da su sad svi iskomentarisali to. Sve što bih rekao bio bi neki klikbejt i pompezno. Ne bih o tome. Desilo se šta se desilo, život ide dalje", jasan je Marković.

"Zvezda na papiru ima dobar tim, ali..."

Kao nekadašnji igrač Crvene zvezde dobio je Pefi pitanje i o novom timu crveno-bijelih i velikom broju novih igrača koji je stigao.

"Zvezda je dovela kvalitetne igrače, na papiru to dobro izgleda. Sad, razlika je papir i teren, treba to prilagoditi, da djeluje kao jedna ekipa. Želim im svu sreću i zdravlje".

"To mi je najveći problem"

Priznao je Stefan da mu je najteže bilo da se navikne na život poslije košarke. Na to da nije "programiran" sa ustajanjem, treninzima, obavezama, rutinom...

"Mislim da je to najveći problem, taj ritam života i organizovanost koja je bila prisutna prethodnih 20 godina, sada je više nema. Brzo sam shvatio da moram da napravim rutinu u životu. Krenuo sam da treniram, djeca, domaći, škole sporta, engleski. Brzo se nađe neki ritam da se prilagodi."

Na kraju su se novinari našalili sa njim i pitali ga da li će možda da se vrati košarci ako bude pogodio dosta trojki na terenima na Kalemegdanu.

"Ne, ne, nema šanse, vraćanja nema. Mogu samo kući da se vratim poslije ovoga", završio je Marković sa osmijehom.

