SVI HOĆEMO TEODOSIĆA U ZVEZDI! Stefan Marković za MONDO: Nije to samo posao, to je totalno druga emocija!

Stefan Marković je u Crvenu zvezdu stigao kao veteran da ostvari svoj san, a navijači bi voljeli da ga ponovo vide u paru sa Milošem Teodosićem! O tome, ali i Dušku Ivanoviću, ambicijama i posebnim emocijama koje budi "Pionir" pričao je iskusni plej za MONDO.

Izvor: MN PRESS

Godinama su se vijesti o njegovom eventualnom dolasku u Crvenu zvezdu provlačile po medijima, godinama je bio meta i želja, a kada je djelovalo da od toga neće biti ništa kao veteran je stigao u, kako kaže, svoj klub. Sada je Stefan Marković tihi lider, neko ko svojim primerom pokazuje svima kako se radi sve što je potrebno za tim, a sa njim smo pred Novu godinu pričali o emocijama koje ga vezuju za "Pionir" i Crvenu zvezdu, o aktuelnoj sezoni, treneru Dušku Ivanoviću, ali i o još jednom igraču koga godinama čekaju na Malom Kalemegdanu – Milošu Teodosiću,

Ipak prije svega toga zanimalo nas je šta je ono što se dogodilo u prethodnih sada već mjesec i po dana, u kojima se tim koji se mučio pretvorio u ekipu o kojoj se priča u cijeloj Evropi.

"Mislim da nam je trener Ivanović unio vjeru da možemo da pobijedimo u bilo kojoj situaciji da se nalazimo i da sa tim mentalitetom drugačije ulazimo u utakmice. Da nam je sve dostupno. On je od prvog dana tražio od nas da vjerujemo i rekao nam je da onda možemo da pobijedimo. To se i pokazalo tačnim. Koliko smo neizvjesnih utakmica pobijedili i koliko smo utakmica gubili, a nismo dozvoljavali da "minus" ode na 15-20 nego smo se vraćali. To je glavna stvar", počeo je svoj razgovor za MONDO Stefan Marković.

"Ima dosta toga, da ne pričamo koji CV ima čovjek, izlišno je govoriti o tome. Sve po malo. Od stvari koje je taktički i košarkaški postavio, do toga da je nama igračima dao vjeru da možemo da uradimo neke stvari i to se osjeti. Kad dođe jedna, druga, treća pobjeda, samopouzdanje i vjera rastu. Nije to jedna stvar, mislim da je više stvari koje je on uradio u pitanju."

Vidi opis SVI HOĆEMO TEODOSIĆA U ZVEZDI! Stefan Marković za MONDO: Nije to samo posao, to je totalno druga emocija! Stefan Marković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: kk crvena zvezda Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: ATA Images/Bane T. Stojanović Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Kroz cijelu karijeru je bio plejmejker koji je ulogu organizatora igre dijelio sa izrazitim majstorima i poenterima. Svojom defanzivom i pouzdanim napadom dopunjavao je njihovu igru. Sada sa Vildozom, Kampacom i Nedovićem u timu ovo djeluje kao tim skrojen baš za njegovu ulogu.

"Moja uloga je takva da sam pri kraju, nisam više kao što sam nekada bio u tom nekom smislu, u drugačijem sam položaju u životu i košarkaškoj karijeri. Svakako je izlišno govoriti da je lakše igrati sa takvim igračima koji me okružuju, koji su krem evropske košarke. Bez neke lažne skromnosti, to su ozbiljni i dokazani igrači. Posao je dosta olakšan, uglavnom je pažnja usmjerena na njih, a ne na meni i onda je dosta lakše. Ono što sam govorio i kada sam dolazio u Zvezdu – šta god da treba, koja god pozicija, koja god treba uloga da se odradi, tu sam da to uradim i da pomognem. Jako sam srećan što se nalazimo u ovakvoj situaciji što možemo da imamo u našoj Crvenoj zvezdi, u Beogradu, u srpskoj košarci da imamo ovakve igrače i da srpska i beogradska javnost može da uživa u igrama ovakvih igrača", objašnjava iskusni Marković.

Otišao je iz rodnog Beograda vrlo mlad, a vratio se sa 33 godine i zaigrao za svoj klub. Na početku nije bilo lako smiriti emocije jer kako kaže Zvezda "nije samo posao".

"Bilo je dosta neobično u tom periodu kad sam potpisao i možda u tih nekoliko prvih mjeseci. Ja sam odrastao u 'Pioniru', kod Dragana Jakovljevića u Žitko basketu. Odrastao sam na tim tribinama, trčali smo te tribine gore-dole. Dosta je specifično i meni to dosta znači. Sa emotivne strane mi je dosta bilo teže na početku da iskontrolišem sve. Ipak je to moj grad, moj klub i sa dosta stvari sa emotivne strane je trebalo da se izborim u početku da bih se navikao. Nije to samo posao, druga emocija je skroz u pitanju. Trebalo mi je da se naviknem poslije toliko godina i svega toga. Kažem opet, drago mi je da sve ovo postoji opet i da je ovakva situacija u Crvenoj zvezdi", iskren je bio Marković.

Vidi opis SVI HOĆEMO TEODOSIĆA U ZVEZDI! Stefan Marković za MONDO: Nije to samo posao, to je totalno druga emocija! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 5 / 5

Sve nam je bliži i februar i borba za prvi trofej u sezoni, a prošlog februara Stefan Marković je postao viralan! Snimak kako pjeva "Mišo moj" poslije osvojene titule ABA lige, kojoj je doprinio sa jednom od odlučujućih trojki u finalu protiv Partizana. Taj video klip proširio se kao požar internetom... "Ma ja svakodnevno pjevam, uživam u muzici, ali nažalost danas živimo u takvim vremenima da sve bude viralno kroz nekoliko sekundi... To je tako uhvaćeno, ali mene to ne opterećuje. Ne bavim se time niti me zanima pretjerano", kratko je prokomentarisao.

Pričao je kasnije da je zapravo tu pesmu često pjevao svom saigraču iz reprezentacije i Virtusa Milošu Teodosiću, a navijači Zvezde se već godinama nadaju da bi dugogodišnji kapiten našeg nacionalnog tima mogao da zaigra u crveno-bijelom. To bi volio i naš sagovornik!

"Čujemo se kad god nam što poslovne i životne obaveze dozvoljavaju, imamo dobar odnos. Mislim da bi svako volio da Miloš bude član Crvene zvezde, ali to je isključivo na njemu. Ne znam u kom je to stepenu i kakvi su pregovori u pitanju. To je nešto privatno i ja nikada ne ulazim u te privatne stvari. Imamo svakako tu želju i voleo bih da dođe on u Crvenu zvezdu, ali to je isključivo na Milošu i šta god bude uradio, želim mu svu sreću i kao što sam mu do sada želio", prokomentarisao je on.

Na kraju pošto je stigla Nova godina, evo i šta je sebi, a šta svom klubu poželio Stefan Marković: "Meni je bita jedna stvar, a to je zdravlje familije, mojih prijatelja i moje i to mi je jedina želja. Što se Zvezde tiče ponovio bih - da ostanemo svi zdravi i ne sumnjam da ćemo odraditi dobre stvari", završio je svoju priču za MONDO Stefan Marković.