Ne znate još ko je došao u Crvenu zvezdu! Stević za MONDO: Duško Ivanović? Ma, on te pregazi!

Tukao se sa Duškovom Baskonijom, gledao magiju Vildoze i Kampacovu eksploziju u Španiji, bio cimer sa Nedovićem u Zvezdi, a sada Oliver Stević za MONDO kaže – "Ne znate vi u Srbiji šta ste dobili!" E, pa da čujemo...

Crvena zvezda je u nevjerovatnom meču na kraju 2022. poslije produžetka izgubila evroligaški meč sa Barseloninim supertimom koji je napravljen Šarunasu Jasikevičijusu.A i prije tog meča Španija je brujala o crveno-bijelima. Na dalekim Kanarima, ostrvu 4.500 kilometara udaljenom od Srbije, nekadašnji crveno-bijeli košarkaš se upravo spremao da gleda svoj bivši tim kada smo ga zvali. Za Zvezdu je igrao prije 12 godina, a i dalje je aktivan - u pitanju je Oliver Stević.

Iskusni 38-godišnji centar i dalje uspijeva da traje na najvišem nivou, igra svoju osmu uzastopnu sezonu u najjačoj ligi u Evropi i kaže da ne namjerava da stane, već hoće da igra još! Ali prije nego što krenuli na nevjerovatan put stazama njegove sada već 20-godišnje karijere pitanje je bilo jasno – da li prati svoj bivši tim?

"Apsolutno, mislim da svako od bivših igrača prati, mislim da nema nikog ko ne prati. Ne uspijevam nešto previše da ispratim ABA ligu osim ovih najbitnijih duela – derbija, mečeva protiv Budućnosti, Cedevite, ali Evroligu svaku obavezno gledam i to je već tako godinama", počinje Stević za MONDO.

CIJELA ŠPANIJA PRIČA O ZVEZDINOM ČUDU!

Crvena zvezda počela je sezonu počela "klimavo", a onda je krenula serija promjena. Stigao je Argentinac Luka Vildoza, potom i trener Duško Ivanović, a sada je tu i Fakundo Kampaco. Da li su svi ti dolasci ljudi koji su se košarkaški ostvarili u Španiji natjerali Špance da pričaju o crveno-bijelima?

"Priča se apsolutno. Krenulo je da se priča kada se pojavila informacija za Luku, jer ovdje u Španiji svi znaju njegove kvalitete i kakav je to igrač. Tad je krenulo ozbiljnije da se priča o Zvezdi. Naravno, kada je Duško došao, cijela ta promjena koja se desila, sve te utakmice koje su pobijedili, ako se dobro sjećam 10 pobjeda zaredom, probudila je novo interesovanje. Definitivno se priča. Naravno, sada sa dolaskom Kampaca... To je tek u domenu čuda ovdje, svi se pitaju šta se dešava, kako!", objašnjava nam iskusni centar.

Godinama je Oliver igrao u Španiji i protiv Vildoze i Duška Ivanovića, kada su sarađivali u Baskoniji, kao i protiv Fakunda Kampaca, bivšeg lidera Real Madrida I dok Argentinca nije vidio u crveno-bijelom dresu, Stević nije vjerovao da je moguće da takav igrač stigne u njegov bivši klub.

"Koliko god da je dobar igrač Luka Vildoza, nepredvidiv, lagan na terenu, dolazak Kampaca u Zvezdu je nešto nevjerovatno. Evo spremam se da gledam Zvezdinu utakmicu u ABA ligi i iskreno, sve dok ga ne vidim na terenu ne mogu da vjerujem da je igrač Crvene zvezde. Toliko godina sam imao priliku da ga gledam ovdje u Španiji i da igram protiv njega, još kad je igrao za Mursiju. U Mursiji se zabavljao na terenu i radio je sve što je htio. A Real kao Real, veći je klub, bolji su saigrači, morao je malo da se prilagodi svojoj novoj ulozi i svemu tome. Činjenica je da je u toj posljednjoj punoj sezoni u Realu i prije odlaska u Ameriku bar za 30 odsto podizao kvalite tima", dodao je sadašnji košarkaš Gran Kanarije.

MA, NE ZNATE VI KAKAV JE FAKUNDO IGRAČ!

Smatra da u Srbiji javnost još uvijek nije svjesna kakav je igrač stigao na Mali Kalemegdan, koliko je dobar u oba pravca, koliko daje svakoj ekipi u koju stigne. "Mislim da generalno javnost kod nas još uvijek ne zna ko je došao. Naravno, imali su prilike da ga gledaju na TV-u, da ga gledaju u 'Pioniru' i 'Areni' kad je dolazio sa Realom, ali ne shvataju šta on donosi ekipi, koliko znači svakom timu, ukratko - kakav je on igrač. Mislim da se dovoljno sjetiti šta je radio sa Argentinom protiv naše reprezentacije. Naravno, trebaće njemu vremena da uđe u ritam s obzirom da dugo vremena nije igrao ozbiljniju košarku, ali to će biti vrlo brzo. On kad uhvati taj ritam to će biti uživanje i za gledanje i on će donieti ogroman kvalitet klubu", priča nam Stević i jedva čeka da vidi Argentinca na terenu,

Iako je visok samo 178 centimetara, zapravo i pored mnogo poena u rukama i magije na terenu, Fakundo Kampaco ekipi najveći kvalitet donosi u odbrani. "On je prvenstveno u Realu donosio tu agresivnost u odbrani, tako je mijenjao ritam utakmica. Sa tom svojom visinom kad krene da pritiska po cijelom terenu jako je teško drugim plejmejkerima - i to ne samo da prenesu loptu, nego i da organizuju napad. Tu se razbijala koncepcija i napad drugih timova. Naravno, sa filozofijom koju ima Duško Ivanović, mislim da će još bolje će izgledati, iako je možda to čudno reći. Mada to već izgleda potpuno nevjerovatno, mislim da su neki igrači u Zvezdi prilično iznenadili svojom promjenom, svojim novim ulogama. Dolaskom Kampaca, kad on uđe u ritam, to će biti na zaista, zaista vrhunskom nivou", analizira on.

KAKO JE IGRATI PROTIV DUŠKA? MA...

Imao je Stević 31 godinu kada je 2015. stigao u Španiju i potpisao za Fuenlabradu. U košarci je već do tada prošao dosta toga, pa je mogao dobro a "skenira" i kvalitete Baskonije Duška Ivanovića, koja je sa Vildozom u timu 2020. bila i šampion ACB lige. Kako je bilo igrati protiv njegovih ekipa?

"Bilo je teško, jer si morao protiv njegove Baskonije da budeš spreman na kontakt igru, na tu agresivnost, na presing... Na stranu, da ne pričamo o taktici i pripremi, morao si u glavi to da savladaš, da budeš spreman da te očekuje takav tip utakmice. Uvijek su bile fizički vrlo, vrlo zahtjevne utakmice protiv Baskonije tako da to je u principu nešto najkraće što bih mogao da kažem. Morao si da budeš spreman da tu neće biti lepršave košarke. Da će tu biti kontakta, da će biti rovovske borbe i to je nešto prvo na šta si morao da se prilagodiš. Ako nisi spreman na to, onda te jednostavno pregazi!", priča on, pa nastavlja:

"Ono što je bitno u cijelom tom sistemu, cijeloj toj filozofiji, je da su jasno izdefinisane uloge u ekipi. Što bi se reklo, tačno se zna ko kosi, a ko vodu nosi. Kod njega je karakteristično da se prema svim igračima odnosi na isti način. Tvoj status ćeš moći da zaradiš radom na treningu ili na utakmici, ali svi su jednaki. Nema zvijezda, superstarova, nema drugačijih igrača. Uloge su izdefinisane, zna se tačno šta traži od tebe. Naravno, zavisno od individualnog kvaliteta igrača kao što je Luka ili kao što je Nemanja, oni imaju više lopti u rukama. Ipak, poenta je pobijediti utakmicu, je l' tako? Izdefinisano je ko šta radi, a uostalom čovek sa toliko iskustva apsolutno zna šta može da izvuče iz svakog igrača kog ima u ekipi."

NEDOVIĆ? ON JE MOJ CIMER, USPIO JE SVE TO DA PREGURA!

Na Novu 2009. godinu u Crvenu zvezdu stigao je Oliver Stević, a u Novu 2023. godinu Crvena zvezda ulazi sa njegovim bivšim cimerom kao liderom. Tada golobradi klinac nevjerovatnih fizikalija i potencijala, sada zreo igrač i čovjek koji preuzima odgovornost – Nemanja Nedović.

"On je moj cimer iz Zvezde! Neko ko je imao strašan potencijal, strašne fizikalije, to nikada nije bilo sporno. Ali jednostavno kao većini mladih igrača trebalo mu je da mu se nađe prava uloga, da mu se da određena sloboda, da bi on stekao minute i iskustvo. Tako da u principu za mene nije iznenađenje da je napravio karijeru kakvu je napravio. Samo je tada bilo pitanje da li će doći baš na ovaj nivo ili ne, u kom pravcu će ići njegova karijera, da li će iskoristiti svoj potencijal", prisjeća se Stević.

Nije bilo lako mladom igraču o kome se tada mnogo pričalo – zašto ne igra, šta Pešić želi od njega...

"Sigurno nije bilo lako. Taj pritisak koji se stvarao sa strane sigurno nije bio lagan, ali Nemanja je jako skroman momak, na pravom je mjestu, na zemlji je. Sve te neke priče i dešavanja okolo nije dozvolio da ga to digne u zvijezde i da se izgubi u tom statusu. Ostao je priseban, nastavio je da radi ono što je do njega i to mu je pomoglo da sazri i da dođe dokle je došao. Zahvaljujući njegovom karakteru i toj skoromnosti, on je uspio sve to da pregura."

Sada neki novi igrači grade svoje karijere kroz Zvezdu, a jedan igrač sličan Steviću po stilu igre i poziciji našem sagovorniku je posebno zapao za oko. "Maloprije smo spomenuli neke zaista za mene izvanredne igre. Za mene je Petrušev iznenađenje, svi znamo njegov ofanzivni potencijal, ali ono što on radi posljednjih mjesec dana, način na koji je defanzivno odigrao utakmicu u Pireju, stvarno je za mene iznenađenje. Ivanović uvijek izvlači ono najbolje iz svojih igrača. Jako je zahtjevan trener, ali ako radiš ono što je on zamislio, što je naumio, daće ti tu slobodu u napadu i pravo na grešku", završava Stević svoju priču o sadašnjem timu Crvene zvezde.

A u narednim danima očekujte veliki drugi dio intervjua u kome ćemo krenuti na uzbudljiv put od odlaska iz Slovenije zbog rata, početaka u Šapcu, prelaska u trofejnu generaciu FMP-a, pečenja u Čačku pa sve do Crvene zvezde, igranja sa svjetskim šampionima i košarke u petoj deceniji života!

