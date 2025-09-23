"Da nije došao Miličić ne bi bili šampioni": Svi im se smijali, a sad su shvatili zašto su ga doveli

Darko Miličić je stigao u Detroit 2003. godine kao drugi pik na NBA draftu i od tada se svi smiju zbog tog promašaja, u konkurenciji Boša, Vejda, Entonija... Ben Volas objasnio je zašto je Detroit postao šampion baš jer je došao Miličić.

Izvor: MN PRESS

Kada se priča o najvećim promašajima na NBA draftu vrlo često prvo "iskoči" ime Darka Miličića. U jednoj od najjačih klasa na draftu (2003), srpski košarkaš izabran je kao drugi pik i to ispred igrača kao što su Karmelo Entoni, Kris Boš i Dvejn Vejd, dok je jedino Lebron Džejms bio bolje rangiran.

S obzirom na to da je Detroit mogao da uzme Entonija, Boša ili Vejda, pa čak i igrače poput Dejvisa Vesta, Borisa Dijaoa, Džoša Hauarda, Moa Vilijamsa ili Kajla Korvera koji su napravili bolje karijere od Miličića - često se podsmijavaju ovom kiksu rukovodstva Pistonsa. Međutim, ako pitate Bena Volasa - jednog od najvažnijih igrača Detroita u toj sezoni kada je draftovan Miličić i osvojena titula - to je najbolja stvar koja je mogla da im se desi.

Zašto to kaže Volas? Prema njegovoj ocjeni, Miličić je bio baš ono što im treba u tom trenutku - mladi košarkaš koji neće narušiti hemiju u tom trenutku, što bi bio slučaj sa ostalim igračima sa drafta...

"Karmelo Entoni bi htio da igra odmah. To bi potencijalno poremetilo hemiju našeg tima. Kada smo draftovali Darka Miličića, on je bio tip momka koji je došao i rekao: ‘Ne mogu da igram u ovom timu. Nisam spreman da igram u ovom timu. Koga bih ja to mogao da izguram iz petorke? Nisam spreman.’ Time što je to prihvatio i prihvatio svoju ulogu, omogućio nam je da gradimo, napredujemo i postanemo jači. Na kraju smo osvojili titulu...", rekao je Ben Volas u jednom podkastu.

Šta bi bilo da je Entoni stigao umjesto Miličića? "Da smo draftovali Mela, Tešon Prins nikada ne bi procvjetao i postao igrač kakav je postao. Osvojili smo titulu zahvaljujući najboljoj blokadi koju sam ikada vidio u životu (Prins izblokirao Redžija Milera u finalu Istoka, prim. aut.), a ja sam blokirao mnogo šuteva. To je bila ta vrsta čvrstine i borbenosti kakav je bio naš tim".

Šta je Miličić pričao o Detroitu?

Darko Miličić je u svojoj prvoj sezoni osvojio šampionski prsten, a u prosjeku je igrao 4,7 minuta u regularnom dijelu sezone (34 utakmice) i još 1,8 u plej-ofu (ukupno osam mečeva), pošto nije bio spreman.

"Pita me tad Džo Dumars da li tata priča engleski, objasnim da ne priča. Ovaj priča 20 minuta, ja prevodim Mićko kaže 'okej', šta bre okej brate, šta čovjeku da odgovorim. Kao on sve njega razumije, samo ne zna da mu odgovori. Nikad nije htio da prizna da ne zna engleski", pričao je Miličić razgovor u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića.

"Možda bih proigrao da me ćale nije vukao u 'Home depot' svaki drugi dan da gleda motorne testere. Brale moj, on dođe, dosadno mu, sjedi škrguće zubimima i viče 'Šta vi radite u ovoj Americi, ovo je propast, dosadno'. Ćale, šta treba, vodi me tamo u 'Home depot' onda gledamo motorke po tri-četiri sata. Umjesto da odmaram, ja šetam tamo sa njim", sa osmijehom je poručio Darko koji se ne kaje ni zbog čega.