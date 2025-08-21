"Pitao sam Miličića - da li si normalan?": Odbio Duška Vujoševića i došao kod asa Zvezde sa nevjerovatnom idejom

Nekadašnji Miličićev trener Stevan Karadžić nije mogao da vjeruje kakav je prijedlog čuo od njega. Pamti ga i više od 20 godina nakon tog razgovora.

Izvor: MN Press/YouTube/JaoMilePodcast

Priča o karijeri Darka Miličića (40) priča je o jednom od najvećih neostvarenih talenata. Bio je srpsko košarkaško čudo, drugi "pik" NBA drafta na kojem je Lebron Džejms bio prvi, ali nije uspio da pretvori svoj dar u adekvatno veliku karijeru.

U NBA ligi je proveo devet godina, promijenio šest timova i svakako zaradio značajan novac, ali ipak će ostati žal zbog toga što nije dostigao ono što je mogao. Kontroverze su ga pratile kroz čitavu karijeru već od početaka, kojima je svjedočio njegov selektor iz juniorske reprezentacije Stevan Karadžić.

Legendarni igrač Crvene zvezde iz osamdesetih i njen kasniji trener u nekoliko navrata ispričao je sjajnu anegdotu o Miličiću gostujući u podkastu "Jao Mile".

"Tu reprezentaciju naslijedio sam od Bućana, jer ih je on vodio u pionirima. Uspio sam da u sistemu igre insistiram da uvijek dobijem loptu. Ti ga znaš, on nije bio sebičan, uvijek je volio i da doda loptu i sve ostalo. I onda se njemu to mnogo svidjelo, bio je tu super, ali to je kratak rok. Voditi ga kroz klub i kroz reprezentaciju, to je nešto drugo."

Jednom prilikom otišao je u Vršac i tamo vodio razgovor sa Miličićem koji nikad nije zaboravio.

"Imamo situaciju 2003. godine, već je potpisao za Detroit. Otišao sam u Vršac da gledam neku utakmicu juniora ili kadeta, kada eto ga on. U međuvremenu je otkazao dolazak u 'A' reprezentaciju kod Duška Vujoševića (za Eurobasket 2003 u Švedskoj). Kaže mi 'Hej, gdje si treneru, ja bih da igram za mladu reprezentaciju'", živo pamti Karadžić.

"Kako ćeš kad si otkazao Duletu?"

"Kako ćeš kad si otkazao Duletu?"

"Pitao sam ga 'Pa, kako ćeš da igraš za mladu reprezentaciju, a otkazao si 'A' reprezentaciji, jesi li normalan?' Opet, to je zato što mu se svidjelo nešto od prije dvije godine, ali znam da je Struja Lukajić sa njim imao tamo milion problema. Nije lak za vođenje, ali zaista mogu da kažem sve najbolje o njemu, jer nisam imao problem. Isto kao i sa Labovićem", dodao je on.

Kako je pristupao pokojnom Draganu Laboviću? Morao je da nađe način.

"Nađem im žicu. Sa Labovićem moraš mangupski, jer i on je mangup. Ipak, na duže staze to nije bilo bez 'up and down' perioda, ali uspijevalo je", kazao je on.

Koji je najtalentovaniji igrač koga je trenirao? Karadžić nema dilemu.

"Mislim da je Miličić najtalentovaniji. Nije pokazao ni blizu onoga što je mogao kada pričamo o talentu. Nije tu samo ko šta može da napravi, talenat je glava, već da li ti to možeš da izvedeš u pravom trenutku kao Jokić recimo sada", rekao je Karadžić.

"Šta ne valja kod Darka? Sve je dobro"

"Ako ga analiziraš igrački, nije postojao element u kojem je on bio loš. Centarska tehnika, šut, odbrana, predviđanje, blokade, rad nogu, pikenrol odbrana? Fenomenalna. Da me pitaš šta ne valja? Rekao bih da je sve dobro. Njegova greška je bila što je otišao u klub kod Lerija Brauna koji ne voli bijelce, a jaki kao zemlja. Trebalo je to sažvakati, ali on kakav je nestrpljiv i nervozan, nije bilo šanse da uspjeh", dodao je on.

"Kažem, bilo je tu more igrača, od Rakočevića, Vujanića, Radmanovića, od 1975. do 1990. godište sam trenirao sve te najbolje", naglasio je bivši trener Zvezde, Hemofarma, Jeniseja, ženske reprezentacije Srbije i asistent Svetislava Karija Pešića na Svjetskom prvenstvu u Indijanopolisu 2002. godine.