logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sin Darka Miličića ima novi klub u Srbiji

Sin Darka Miličića ima novi klub u Srbiji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Lazar Miličić u naredenoj sezoni nosiće dres Dinamika.

lazar milicic u dinamiku Izvor: MN PRESS

Nakon što je osvojio Evropsko prvenstvo sa kadetskom reprezentacijom Srbije Lazar Miličić u godini pred nama obići će dres Dinamika. Klub sa Dorćola već godinama razvija mlade talente, a čini se da je dolazak sina bivšeg košarkaša prava odluka za ovaj klub.

Lazar Milić iza sebe je ostavio uspješno ljeto, posto ja prvak Evrope sa reprezentacijom Srbije do 16 godina, a sada je sa ekipom Dinamika obezbijedio treće mjesto na pripremnom turniru u Italiji, ponovo u konkurenciji do 16 godina. Pehar za ovaj tim dospio je u ruke kapitena, a ta uloga pripala je Lazaru Miličiću, koji će prema saznanjima Meridijana u sezoni pred nama nositi dres kluba sa Dorćola.

Sin proslavljenog košarkaša, koji igra na poziciji krila, igraće u Košarkaškoj ligi Srbije, nakon što je nosio dres Las Rozesa. Kad je u pitanju Evropsko prvenstvo, Miličić je na ovom takmičenju bilježio 6,1 poen, 2,3 skoka i jednu asistenciju.

Šta je Miličić rekao poslije pobjede na EP? 

Reprezentacija Srbije do 16 godina pokorila je Evropu. A, kako su to "orlići" uradili objasnio je i sam Miličić u razgovoru za MONDO. "Selektor Mijović je od nas tražio da samo nastavimo da se borimo, da igramo jaču odbranu, da budemo fokusiraniji u napadu. Mi smo između sebe pričali jedni sa drugima i rekli smo da idemo na teren da damo 300 odsto i da će to da prođe. Bogu hvala, osvojili smo."

Početkom posljednjeg kvartala, kada se utakmica lomila i Srbija vodila sa 5 poena razlike (75:70) je Miličić preuzeo odgovornost i postigao šest poena u nizu. "Prolazilo mi je kroz glavu to da sam osjetio da mogu. Hvala Bogu, doprinio sam ekipi, svi smo doprinijeli naravno. Izašli smo na parket sa namjerom da damo i 300 odsto, da ih 'pojedemo' i pobijedimo."

"Nismo bili svjesni, bili smo srećni, ali ni sada nismo svjesni, treba da prođe nekoliko dana. Bez ovih saigrača i trenera ništa ne bi bilo moguće", dodao je Lazar.

Bonus video: 

Pogledajte

03:23
Lazar Miličić MONDO intervju
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Miličić košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC