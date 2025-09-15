Sin Darka Miličića ima novi klub u Srbiji

Lazar Miličić u naredenoj sezoni nosiće dres Dinamika.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je osvojio Evropsko prvenstvo sa kadetskom reprezentacijom Srbije Lazar Miličić u godini pred nama obići će dres Dinamika. Klub sa Dorćola već godinama razvija mlade talente, a čini se da je dolazak sina bivšeg košarkaša prava odluka za ovaj klub.

Lazar Milić iza sebe je ostavio uspješno ljeto, posto ja prvak Evrope sa reprezentacijom Srbije do 16 godina, a sada je sa ekipom Dinamika obezbijedio treće mjesto na pripremnom turniru u Italiji, ponovo u konkurenciji do 16 godina. Pehar za ovaj tim dospio je u ruke kapitena, a ta uloga pripala je Lazaru Miličiću, koji će prema saznanjima Meridijana u sezoni pred nama nositi dres kluba sa Dorćola.

Sin proslavljenog košarkaša, koji igra na poziciji krila, igraće u Košarkaškoj ligi Srbije, nakon što je nosio dres Las Rozesa. Kad je u pitanju Evropsko prvenstvo, Miličić je na ovom takmičenju bilježio 6,1 poen, 2,3 skoka i jednu asistenciju.

Šta je Miličić rekao poslije pobjede na EP?

Reprezentacija Srbije do 16 godina pokorila je Evropu. A, kako su to "orlići" uradili objasnio je i sam Miličić u razgovoru za MONDO. "Selektor Mijović je od nas tražio da samo nastavimo da se borimo, da igramo jaču odbranu, da budemo fokusiraniji u napadu. Mi smo između sebe pričali jedni sa drugima i rekli smo da idemo na teren da damo 300 odsto i da će to da prođe. Bogu hvala, osvojili smo."

Početkom posljednjeg kvartala, kada se utakmica lomila i Srbija vodila sa 5 poena razlike (75:70) je Miličić preuzeo odgovornost i postigao šest poena u nizu. "Prolazilo mi je kroz glavu to da sam osjetio da mogu. Hvala Bogu, doprinio sam ekipi, svi smo doprinijeli naravno. Izašli smo na parket sa namjerom da damo i 300 odsto, da ih 'pojedemo' i pobijedimo."

"Nismo bili svjesni, bili smo srećni, ali ni sada nismo svjesni, treba da prođe nekoliko dana. Bez ovih saigrača i trenera ništa ne bi bilo moguće", dodao je Lazar.

Bonus video:

Pogledajte 03:23 Lazar Miličić MONDO intervju Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)