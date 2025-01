"Mogli smo da igramo još pet godina, ali pojavio se Darko!" Kultni NBA šuter kuka zbog Miličića!

Ponovo je nekome kriv Darko Miličić što nije imao bolju i dužu karijeru. Sada je to Rip Hamilton.

Darko Miličić ne prestaje da bude tema u Americi! Nekadašnji srpski košarkaš je ponovo pod znakom pitanja, pošto su novinari na jednom događaju pitali bivšeg šutera šampionske generacije Detroit Pistonsa Ripa Hamiltona da li bi Pistonsi uspjeli da osvoje još neki prsten da je umjesto Darka Miličića na draftu izabran Karmelo Entoni.

Na kultnom draftu 2003. godine Lebron Džejms je bio prvi pik, Darko Miličić drugi, a onda je kao treći izabran Karmelo Entoni. Poslije su se ređai Kris Boš, Dvejn Vejd, Kris Kejman, Kirk Hajnrih, Dejvid Vest, Boris Dijao, Džoš Hauard, Mo Vilijams, Kajl Korver... Rip Hamilton je godinu dana prije toga došao u Detroit iz Vašintona, a 2004. godine postao je šampion. Ipak generacija sa Benom i Rašidom Valasom, Tajšonom Prinsom i Čonsijem Bilapsom jednostavno nije mogla da ponovi takav uspjeh.

"Uh, da smo imali Karmela to bi bilo ludo! Rekao sam Čonsiju, mogli bismo da igramo još četiri-pet godina. Zašto? Jer bi Karmelo postao naš glavni igrač u Detroitu. Poslije nekoliko godina bismo njemu dali ključeve tima. Tako da mislim da bih ja mogao da dodam nekoliko dodatnih godina svojoj karijeri jer bih njemu dodavao loptu i samo se sklanjao", rekao je Rip Hamilton.

Karmelo stalno kuka!

Karmelo Entoni redovno ovo pominje, pa je čak gostujući jednom prilikom u jednom od podkasta rekao da mu je bio obećan odlazak u Detroit Pistonse. Kada se to nije desilo navodno je po Detroitu išao po teretanama i tražio Darka Miličića, ali ga nije našao.

"Mislio sam da sam već odabran, da je gotovo. Rečeno mi je da ću biti drugi pik. Samopouzdanje mi je raslo, dobijao trenerke, čarape, košarkaške lopte od Detroita, kao da sam bio njihov član već na koledžu. A onda se to nije dogodilo. Čuo sam priče o Darku i Detroitu i odmah se spremio da idem tamo. Morao sam da ga pronađem mjesto gdje trenira, da dođem do njega. Gdje ga kriju? Išao sam u svaku teretanu kako bih ga pronašao, to je istinita priča. Htio sam da ga pronađem, da ga pobedim jedan na jedan i da pokažem da sam ja prvi pik Detroita", naglasio je Melo i dodao:

"Morao sam da se uzdignem, da izađem zreliji iz te situacije. Možda bi stvari bile drugačije da sam završio u Detroitu. Ali tako razmišljam sa trenutnim iskustvom. Kao klinac, glavom sam bio u Detroitu, na samo sat vožnje od Baltimora. Zamišljao sam kako bi mi bilo u toj kulturi, atmosferi i ljubavlji koju Detroit pruža. Bili bi ludo", prisjetio se Entoni.

Darko se samo nasmijao

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Darko Miličić je više puta pričao o redovnom oglašavanju Karmela Entonija na ovu temu, a kada je gostovao kod Mileta Ilića u podkastu "Jao Mile" jasno je istakao da su ovo "gangsterske priče".

"On nešto kuka i dan danas... Šta kukaš brate, treći si! Šta hoćeš, jesi lud? Šta kukaš, treći si? On meni usr*o karijeru, ja njemu... Možda da sam ja bio treći da bih i dalje igrao, a on bi možda brao jabuke. Ma sto odsto! Tako da nek ćuti, sve dobro", rekao je Miličić.

Ne misle svi tako!

Ima i onih bivših članova Detroit Pistonsa koji i dalje smatraju da je Darko Miličić bio bolje rješenje. Legendarni centar ovog tima Ben Valas je istakao da ne smatra da bi njegov tadašnji tim bio bolji sa Karmelom Entonijem u sastavu.

''Da smo draftovali Karmela, iskreno, mislim da ne bismo osvojili prsten u NBA ligi. Entoni je odmah želio da igra. Takva odluka bi imala potencijal da uništi hemiju u timu'', istakao je on.

