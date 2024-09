"Indijanac, nemoj da te složim ovdje": Darko Miličić i Mutombo - ljudi nemaju pojma šta se zaista dogodilo!

Darko Miličić imao je jednu od najboljih sekvenci u karijeri, a onda mu je NBA legenda prišla sa podignutim kažiprstom i prijetnjom.

Preminuli NBA as Dikembe Mutombo ostavio je ogroman trag u svjetskoj košarci. Nastupajući u najjačoj ligi na svijetu ostao je upamćen kao jedan od najboljih centara ikad, izrazito spretan defanzivac i osmostruki učesnik NBA Ol-star utakmice. Karakterističan je bio njegov potez kažiprstom poslije blokiranog šuta kao i dominacija u reketu.

U kasnoj fazi svoje karijere, u jesen 2005, Mutombo je nastupajući za Hjuston igrao i protiv Detroita, u kojem je Miličić dobijao šansu "na kašičicu". U tom meču, odigranom u Tekstasu, Miličić je uzastopno blokirao šuteve Trejsija Mekgrejdija i Mutomba, koji je to teško podnio.

Mutombo je prišao Srbinu, prijeteći mu podigao kažiprst i pokušavao da ga "postavi na mjesto". Miličić nije djelovao uplašeno ni impresionirano, već se ironično nasmijao čuvenom košarkašu iz Konga.

"Nije rampa bila to što je započelo sve, iako to ljudi misle. Povod je bilo to što sam ga ja čuvao, a da je on protiv mladih igrača imao varijantu da digne lakat, pa ti nabije lakat u grkljan, pa te kao 'zida'. Digao je lakat, 'zidao' me je, ali sam ga ja 'kresnuo' laktom po bubrezima, dva puta laktom iz sve snage. Nisam ga udario, već sam ga očešao. Sudija je naravno svirao faul, on je spustio loptu i podigao prst. Ništa ga ne razumiješ šta priča."

"Pogledao sam ga i pomislio ' Taman sam prvi put dobio šansu, a vidi ovog Indijanca. Nemoj ti brate, da te složim sad ovdje, dobiću suspenziju, neću igrati više nikada u životu. Gdje si me ti sad našao, kralju, prvi put sam dobio šansu, onaj ludak me pustio da igram, srećan, zalijepio Trejsija, njega, dao neki šut, neko ludilo, i ovaj kreće na mene. A, ništa ne možeš da ga skontaš na tom afričkom-engleskom", kazao je Miličić u "Jao Mile" podkastu.

Mutombo je igrao čak 18 godina u NBA, nosio dresove Denvera, Atlante, Filadelfije, Nju Džersi Netsa, Njujork Niksa i Hjuston Roketsa. Bio je četiri puta član najboljih defanzivnih timova lige i dva puta najbolji skakač Amerike.