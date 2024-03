Kupio sam 10 automobila i slupao jahtu 15 metara! Darku Miličiću jedan čovjek rekao šta će biti, nije mu vjerovao

Bivši košarkaš govorio je svojim burnim danima u Americi i savjetu u koji isprva nije povjerovao.

Nekadašnji srpski košarkaš Darko Miličić nikad nije krio probleme kroz koje je prolazio, mladalačke greške, svoje neracionalno postupanje sa novcem... Sada, kada je duže od decenije van košarke, o svemu tome priča sa daleko većom zrelošću i sa mirom, kakav nije imao kada je početkom 21. vijeka otišao u Ameriku, kao visoki drugi "pik" NBA lige.

"Ljudi ne shvataju i ne idu toliko duboko u problem, svi su mislili - Ma, samo si uzeo pare i šta te briga", rekao je on u emisiji "Goli život".

Miličić je bio NBA košarkaš od ljeta 2003. godine, pa do 2012, kada je napustio Boston Seltikse, svoj posljednji tim. Od košarkaških ugovora zaradio je 53 miliona dolara, a u prvim godinama u SAD trošio je nemilice.

"Ne pričam o novcu previše, ne fascinira me, niti me čini srećnim. Daleko od toga da su pare zlo, one samo po meni izbace sve loše iz tebe, sve neke tvoje slabosti i mane. Prvi put kad sam došao u Ameriku, došao sam sa logikom da ću da kupim golf IV, to je bio novi auto tada. Oni su mi rekli 'Hajde da vidimo golf IV', ali kada sam dobio te pare i kada sam vidio kako to izgleda, otišao sam i kupio četiri auta - audi A8, mercedes S klase, BMW X5 i mercedes CLA klase. Iskeširao sam nekih tada pola miliona na kola. Što se tiče kola, bio sam baš bolestan. U Novom Sadu sam u nekim momentima imao po 10 vozila u garaži. Bio sam tu baš bolestan, bez razloga, ne treba ti, šta će ti 10 kola u garaži", rekao je Miličić.

Na pitanje 'Šta ćeš sa četiri automobila?', Miličić sada odgovara... "Sad da me pitaš, ne znam. Tad sam uzeo četiri, za ne daj Bože, neka ih. Niti sam ih vozio, bezveze. To je klinački, ne znaš šta da uradiš da se pokažeš. Otišao sam i iskeširao samo automobile. Onda sam otišao kod druga na ljeto na Mičigen na brod i kada sam vidio koliko je to fino, odmah sam ušao u prodavnicu brodova. Odmah sam htio u veću halu, uzeo jahtu od 15-16 metara. Rekao sam samo 'Daćeš mi ovu'. On mi je rekao 'Čekaj, hoćeš da ti kažem performanse', a ja mu rekao 'Ma, jok, samo ga spuštaj u vodu'. Koštala je 700 hiljada, vozio sam je pet puta, nasukao se u plićak, prodao je poslije mjesec dana, izgubio 300.000 i idemo dalje."

Da li je imao nekoga da ga savjetuje? "Ma, kakvi... Taj period o kojem pričamo, u kojem sam bio dosta neracionalan, bio je početni period, to se i može preboljeti. Kad sam potpisao ugovor, otac mog menadžera, koji je milijarder, rekao mi je 'Darko, imaš ti još mnogo da prođeš, da prvo potrošiš prva tri miliona i da baciš niz vodu'. Pomislio sam: kako da bacim, nisam vidio tri miliona dinara, ali kako je rekao, tako je i bilo. Samo sam niz vodu bacio. Rekao mi je da je sve to normalno, da sam ušao iz skromnog života, ušao u ozbiljan novac i prošao sam period neracionalne potrošnje, počeo sam da ulažem polako i poslije karijere uložio sam u poljoprivredu, što mi je bilo najprofitabilnije od svega."

