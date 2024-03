Darko Miličić o jezivom ljetovanju u Crnoj Gori: Jedva sam ostao živ, je**te!

Darko Miličić tokom ljetovanja završio na operaciji, pa na intenzivnoj njezi.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen

Nekadašnji srpski košarkaš Darko Miličić, svojevremeno drugi pik na draftu u jednoj od najjačih klasa, gostovao je u podkastu nekadašnjeg saigrača Mileta Ilića, sa kojim se tokom više od tri sata ispričao na sve teme u svojoj karijeru. Dotakao se Miličić i jedne situacije koja nije previše poznata javnosti - tokom zajedničkog ljetovanja sa Ilićem ljekari na crnogorskom primorju su se brili za njegov život!

Tadašnjem talentu Hemofarma iz Vršca tokom godišnjeg odmora sa prijateljima i saigračima puklo je slijepo crijevo, a prvobitna dijagnoza nije bila dobra. Nakon nekoliko dana strašnih bolova Darko Miličić je završio na operaciji, a kasnije i na intenzivnoj njezi, gdje se čak 11 dana borio za život. U toj borbi izgubio je 20 kilograma.

"S tobom ljetovanje... Jedva sam život ostao. Sjećam se, brate, hotel 'Delfin', Bjela. Dolje u Crnoj Gori, kod Herceg Novog negdje. Ja sam jedva život ostao, je*ote", počeo je da priča Darko Miličić. domaćin podkasta Mile Ilić ubacio se u razgovor sa uvodom koji je bio neophodan. "Mi se dogovorili da idemo na kruzer, ne na kruzer nego na neko ostrvo tamo prekoputa, platili smo onaj brodić i kao ajde", ispričao je Mile.

"Ma gdje ću ja, stomak me boli i vi kao 'Ajde, šta se*eš, kakav stomak, folirant'. Ja umirem, vi se kliberite. Ja oću da umrem. Jedan dan, drugi dan, treći dan, nisam spavao, vode po tri-četiri litre, a ne smije voda... Puklo mi slijepo crijevo! Ne smije voda nikako. I onda kad sam došao, onaj stariji doktor rekao 'Ko je ovom momku dao dijagnozu?', onaj neki kao 'Ja', au brate. Kaže 'Njemu je puklo slijepo crijevo, ima možda dva dana'. Sepsa, samo je pitanje momenta. hitno operacija, a ja u situaciji il da umrem ili... Sve mi jedno. Daj da umrem ili me nekako rješavajte, ne mogu više. I onako sam bio mršav, još sam izgubio 20 kilograma, nije me bilo. došli keva i ćale, gledaju, ne mogu da me vide u krevetu. Kao 'Gdje je on?', pa eto ga u krevetu. 'A tu je, ne vidimo ga', skupio se jadan ovako, nema me, ne postojim. Imao sam 40 kila, izgubio 20, ostao na 20", ispričao je Darko Miličić i uz mnogo smijeha dodao: "Kad ste baksuzi, gdje s vama da idem na more. Budala! Htjeli ste tad da me, ali ne može, ipak je brat otišao u NBA! Htjeli ste, tako ste me radili. Kao nećemo na terenu, na moru ćemo... Umirem, ali potpisujem za NBA!"

Daleko ozbiljnijim tonom Darko Miličić je ispričao kako su mu u posjeti tokom bolničkih dana bili roditelji, koji su potrošili mnogo novca da bi ga na sat vremena vidjeli. Oni su čitave noći putovali u Crnu Goru, da bi vidjeli kako napreduje oporavak nakon izlaska sa intenzivne njege. "Jedanaest dana intenzivna njega. Unose neke tamo, svaki drugi dan neko ranjen, upucan, unose ga pored mene, a ja se 11 dana ne pomjeram. Poslije 11 dana sam izašao iz intenzivne njege, sjećam se Milorad i Zora došli. Kupili kartu za bus, putovali cijelu noć, došli, vidjeli me na sat vremena i vratili se nazad tim istim autobusom", ispričao je Miličić.