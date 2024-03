Darko Miličić spustio Karmela: "Ma to su gangsterske fore, mora da se smiri pod hitno"!

Darko Miličić je uz osmijeh govorio o "prijetnjama" Karmela Entonija nakon kraja karijere obojice košarkaša.

Nekada najveći evropski talenat i drugi pik sa čuvenog NBA drafta 2003. godine Darko Miličić se gostujući u "Jao Mile" podkastu prisjetio početaka svoje NBA karijere, ali i prozivni Karmela Entonija koje ne prestaju!

"On nešto kuka i dan danas... Šta kukaš brate, treći si! Šta hoćeš, jesi lud? Šta kukaš, treći si?",, rekao je na početku razgovora Miličić, aludirajući na konstantne priče nekadašnjeg NBA asa kako bi osvojio prsten i imao bolju karijeru da je on bio drugi pik umjesto Miličića. "On meni usr*o karijeru, ja njemu... Možda da sam ja bio treći da bih i dalje igrao, a on bi možda brao jabuke. Ma sto odsto! Tako da nek ćuti, sve dobro", nastavio je Miličić.

"Mislio sam da sam već odabran, da je gotovo. Rečeno mi je da ću biti drugi pik. Samopouzdanje mi je raslo, dobijao trenerke, čarape, košarkaške lopte od Detroita, kao da sam bio njihov član već na koledžu. A onda se to nije dogodilo. Čuo sam priče o Darku i Detroitu i odmah se spremio da idem tamo. Morao sam da ga pronađem mjesto gdje trenira, da dođem do njega. Gdje ga kriju? Išao sam u svaku teretanu kako bih ga pronašao, to je istinita priča. Htio sam da ga pronađem, da ga pobijedim jedan na jedan i da pokažem da sam ja prvi pik Detroita", rekao je nedavno Karmelo Entoni gostujući u emisiji kod Dvejna Vejda.

Sada se i sam Miličić uz osmijeh osvrnuo na ove "prijetnje". Istakao je da je to dio folklora u NBA i da je Karmelo lako mogao da ga nađe, da ga je zaista tražio.

"Čuo sam brate, čuo sam da me jurio ali ga nisam viđao, nemam pojma. Da je htio vidio bi me, našao bi me, zna gdje sam bio. Ma to su ti njihove gangsterske priče, znaš kao: ''Tražio sam ga da mu pokažem'. Šta da mi pokažeš brate? Čuo sam brate, ubiše ga emocije, mora da se smiri pod hitno", rekao je nekadašnji reprezentativni centar.

On je odmah u prvoj NBA sezoni u sjajnoj ekipi Detroit Pistonsa sa Rašidom i Benom Valasom, Čonsijem Bilapsom, Ripom Hamiltonom i Tajšonom Prinsom uspio da osvoji NBA prsten. Kao i mnogi drugi koji to nisu uspjeli i Karmelo Entoni pati zbog toga cijelu karijeru.

"To njih izgleda boli. Ja to cijenim i poštujem. To je nešto čemu oni teže, kao što mi ovdje težimo da osvajamo kada igramo za reprezentaciju, kada igramo Evroligu to je njima tamo vrhunac karijere osvajanje NBA prstena. Međutim nekome se otvori, nekom se ne otvori. Košarka nije 1 na 1, nije 3 na 3 nego je 5 na 5. Iz tog razloga ti donekle praviš razliku u zavisnosti od tvog kvaliteta ali moraš da imaš podršku i drugih. Mora da se potrefi mnogo pozitivnih stvari da bi ti na kraju imao šansu da se boriš za tu titulu. Meni se desilo prve sezone. Sad da sa ove tačke gledišta mogu da kažem da mi je drago što sam osvojio titulu, a nije mi drago što nisam dostigao ono što sam mogao u nekom košarkaškom smislu... Ne mogu sad da važem te dvije stvari. Kad vidim koliko neki pate za tim prstenom meni je drago što sam ga osvojio. Kukaju i pate, a ja ga imam, ti ga nemaš. Šta da ti radim brate? A u drugom smislu idemo dalje, pa šta sad. nećemo plakati", završio je Miličić.