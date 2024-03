"Bože oprosti što sam vrijeđao djecu!" Darko Miličić: Sve sam ispovjedio, ali to nikada

Nekadašnji srpski košarkaš govorio o najtamnijoj epizodi svoje karijere.

Izvor: YouTube/Teslaje Bog/Jao Mile podcast

Bivši srpski NBA košarkaš Darko Miličić kaže da se kaje zato što je 2007. na Eurobasketu u dresu reprezentacije izgovorio brutalne uvrede na račun porodica sudija. Poslije poraza on je stao pred kamere i sasuo bujicu ružnih riječi, a evo kako sada, skoro 17 godina kasnije, govori o tome u podkastu "Jao Mile":

"Iskreno da ti kažem, sve sam ispovjedio, ali to nisam nikada. Donekle način na koji sam se obratio nije lijep, nije lijepo da se obratiš bilo kome. Bile sudije u pitanju, bilo ko, moje mišljenje o njima je moje mišljenje. Sigurno da način na koji sam se obratio u tom momentu nije u redu, ni na nivou košarke na kojem smo igrali, bilo je Evropsko prvenstvo... Ni način, ni momenat, ni mjesto, ni vrijeme i izbor riječi je sigurno bio ružan, pominjao sam nečiju djecu, ćerke... Sigurno da je ružno i sigurno da je krađa postojala, to ide njima na dušu. Ako ćeš ti negativno da utičeš na nečiji rad i trud, na to što se neko trudi, izgara, tvoje namjerno loše odluke idu tebi na čast. Bože oprosti meni što izgovorih sve te bljuvotine na račun djece i na račun ljudi koje ne poznajem. Ja poznajem te džukele, sa njima sam imao direktno ili indirektno sukob, ali pomenuh ljude koje ne poznajem, djecu", kazao je Miličić.

Srbija je na Eurobasketu 2007. prvi put nastupila samo pod svojim imenom i završila na razočaravajućem posljednjem mjestu u grupi. Pod vođstvom selektora Zorana Moke Slavnića, srpska reprezentacija izgubila je od Rusije (65:73), Grčke u produžetku (67:68), kada je i izrekao uvredljive komentare, i Izraela (83:87). Iako je u timu igrao niz asova, poput Milana Gurovića, Marka Jarića, Darka Miličića, debitanta Miloša Teodosića i drugih, ipak je grupna faza bila krajnji domet. Ispostavilo se da je to bio i posljednji nastup Darka Miličića u nacionalnom timu.

FIBA ga je kaznila zbog tog izgreda 13.770 dolara i pretrpio je žestoke kritike generalnog menadžera i trenera u svom timu, Memfis Grizlijima.

