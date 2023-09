Srbija može bez Jokića, ali ne bez Bogdana! Darko Miličić: Pa njega su sjekire gađale sa tribina!

Poznati srpski košarkaš Darko Miličić govorio je o uspjehu reprezentacije Srbije na Mundobasketu i dotakao se Bogdana Bogdanovića i Nikole Jokića.

Nekadašnji košarkaški reprezentativac Srbije Darko Miličić zadovoljan je nastupom "orlova" na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu sa kojeg su se srpski momci vratili sa srebrnom medaljom oko vrata, a u intervjuu za "Informer" je prvo rekao da nije siguran da li je "uopšte dostojan da komentariše" te sjajne ljude.

"Oduševili su me, svako od njih ponaosob. Nikoga ne bih izdvajao, jer su podvig napravili zajedno. Pregrmjeli su užasnu povredu malog Simanića, momka koji je ostao bez bubrega i jako emotivno su to sve doživjeli. Drugi peh nas je zadesio u finalu, kada Dobrić nije mogao da igra, a bio je sjajan tokom cijelog prvenstva. Prošli su kroz razna iskušenja i probleme, držali se timski i zajedno i izdržali do posljednje utakmice. Iako su bili emotivno uzdrmani zbog saigrača, uspjeli su da se vrate i što se mene tiče, skidam im kapu! Sjajni borci, imaju srce kao Srbija", kazao je Miličić.

Prema njegovim riječima, drago mu je što tim nije poremetio veliki broj "otkaza" - Nikole Jokića, Vasilija Micića, Nikole Kalinića, Nemanje Nedovića, Alekseja Pokuševskog i drugih - dodajući da je i sam imao "neopravdane izostanke" i zato ne bi njih da grdi. "Ali, ovu ekipu iz Manile ni to nije poremetilo. Bez obzira što je riječ o nekim jako bitnim igračima, koji su iz ovih ili onih razloga odlučili da ne igraju. Veliki je ovo podvig i za mene, oni nisu srebrni već zlatni. I to jaka zlatna priča", kazao je on.

Miličić se posebno osvrnuo na kritičare Bogdana Bogdanovića za koga ističe da je pravi lider ove generacije, iako su mnogi mislili da ne može bez Nikole jokića. "Kad vidim da ljudi pljuju Bogdana Bogdanovića... Cijenim i poštujem svačiji rad, pogotovo Nikole Jokića, ali čvrsto stojim uz riječi da bi reprezentacija teško mogla bez Bogdana, a da bez Jokića može. Bogdan nosi nešto u sebi i to se oslikava u tome da u mjesec dana ujedini ekipu, poveže saigrače i postane vođa tima. On ima to liderstvo u sebi. Ne kažem da Jokić nema, ali NBA liga rađa drugačiju vrstu liderstva".

"Bogdana su, žargonski rečeno, sjekire gađale sa tribina dok je igrao ovdje. Stvarno bi mi bilo milo da sam ih vidio zajedno u timu. Ne dodvoravam se nikome i čvrsto stojim iza riječi da bi Srbija teško bez Bogdana, a bez Jokića može. Kad samo vidim komentare poslije one utakmice kad je šutirao trojke jedan od 13... Ma, on može da šutira nula od 20 i ne smije jedna ružna riječ da mu se kaže".

Osvrnuo se i na "kritičare i laprdavce" koji su svašta pričali za Pešića i stao u odbranu selektora koji je našoj zemlji donio opet medalju sa Svjetskog prvenstva, poslije zlata 2002. godine u Indijanapolisu, sada i srebro iz Manile.

"Te, ovakav je, onakav je, pregazilo ga vrijeme... Znate već i sami. Svima je zapušio usta! On je pozvan da bude selektor, nije digao dva prsta i molio Savez da ga dovedu. Prije bih rekao da su njega molili. Baš me zanima kako bi se komentarisalo da je odbio da preuzme reprezentaciju. Ako se nekome njegova košarka ne sviđa, to je drugi problem. A ni to, vjerujte, nije problem. Kritikovanje njega je budalaština teška, a čovjek em vrstan stručnjak, em je sve u pravu što je rekao na konferenciji. Situacija u srpskoj košarci je labava i u pravu je kad kaže da treba dobro da se zapitamo šta će biti u budućnosti", zaključio je on.

Podsjetimo, košarkaši Srbije su u utorak dočekani u Beogradu na balkonu, a potom su sa svojim "boljim polovinama" uživali u jednom beogradskom restoranu, gde im se pridružio i Nikola Jokić. Interesantno je da je Jokić, iako nije igra za Srbiju na turniru, bio možda i najveseliji.

